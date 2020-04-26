Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 26 апреля

Использованы материалы: Новости Крыма
Новости за:
2020
Апрель 2020
26 апреля 2020
Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 26 апреля.
В Симферополе утром пасмурная погода, днем небольшой дождь, вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 83 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.
В Ялте утром пасмурная погода, днем небольшой дождь, вечером - малооблачно. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 76 процентов. Ветер северо-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 13, ближайшей ночью от 8 до 9 градусов выше нуля.
В Севастополе утром и днем - пасмурная погода, вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 86 процентов. Ветер северо-западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 11, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.
В Феодосии утром пасмурная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 74 процентов. Ветер западный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.
В Керчи утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 81 процентов. Ветер юго-западный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 13, ближайшей ночью от 10 до 12 градусов выше нуля.
В Евпатории утром небольшой дождь, днем пасмурная погода, вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 81 процентов. Ветер западный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.
В Джанкое утром пасмурная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 74 процентов. Ветер западный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 15, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.
В Армянске в течение всего дня ожидаются дожди. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 86 процентов. Ветер западный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 12 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 12, в Керчи - 11, в Севастополе - 11, в Феодосии - 12, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 11, на мысе Тарханкут - 11 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 12, в Сочи - 13, в Турции - 19, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на вторник 14 апреля
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Ждать в Крыму летом дождей или засухи, что говорят синоптики. В ближайшее время в Крыму не стоит ожидать сильных осадков, которые бы изменили наблюдаемый гидрологический режим.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на субботу 25 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 17, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 31 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.
Пятница, 24 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 24 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 17, ближайшей ночью от 5 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 30 до 75 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.
Четверг, 23 апреля 2020: Заморозки продолжатся: МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение. В пятницу и субботу в степном и предгорном Крыму ожидаются заморозки до -3 градусов.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/26/prognoz-pogody-v-krymu-na-voskresene-26-aprelya-130776/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
11:47 Состояние пожилой пациентки из Алушты стабильно тяжелое
11:17 В охранной зоне Карадагского заповедника решили построить жилой дом
11:05 В Севастополе объявили об окончании реконструкции одной из главных улиц
10:37 Армянску присвоили звание города «воинской доблести»
10:07 В Крыму два новых случая заражения коронавирусом
09:50 Севастополец Артем Фокин занял третье место в суперфинале шоу «Голос.Дети»
09:16 Медцентр в Ялте перепрофилируют на прием зараженных COVID-19
09:04 На востоке Крыма в море обнаружили девять авиабомб