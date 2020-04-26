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Общество -> Погода в Крыму

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 26 апреля

Воскресенье
26 апреля 2020
07:07

Использованы материалы: Новости Крыма

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Апрель 2020
26 апреля 2020


Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 16, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 43 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 26 апреля.

В Симферополе утром пасмурная погода, днем небольшой дождь, вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 83 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.

В Ялте утром пасмурная погода, днем небольшой дождь, вечером - малооблачно. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 76 процентов. Ветер северо-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 13, ближайшей ночью от 8 до 9 градусов выше нуля.

В Севастополе утром и днем - пасмурная погода, вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 86 процентов. Ветер северо-западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 11, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.

В Феодосии утром пасмурная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 74 процентов. Ветер западный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.

В Керчи утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 81 процентов. Ветер юго-западный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 13, ближайшей ночью от 10 до 12 градусов выше нуля.

В Евпатории утром небольшой дождь, днем пасмурная погода, вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 81 процентов. Ветер западный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.

В Джанкое утром пасмурная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 74 процентов. Ветер западный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 15, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Армянске в течение всего дня ожидаются дожди. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 86 процентов. Ветер западный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 12 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 12, в Керчи - 11, в Севастополе - 11, в Феодосии - 12, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 11, на мысе Тарханкут - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 12, в Сочи - 13, в Турции - 19, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на вторник 14 апреля

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Ждать в Крыму летом дождей или засухи, что говорят синоптики. В ближайшее время в Крыму не стоит ожидать сильных осадков, которые бы изменили наблюдаемый гидрологический режим.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на субботу 25 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 17, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 31 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Пятница, 24 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 24 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 17, ближайшей ночью от 5 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 30 до 75 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Четверг, 23 апреля 2020: Заморозки продолжатся: МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение. В пятницу и субботу в степном и предгорном Крыму ожидаются заморозки до -3 градусов.

 

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