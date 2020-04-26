Полиция Крыма не обнаружила дома семь человек, обязанных быть на самоизоляции

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом министр внутренних дел Республики Крым Павел Каранда рассказал в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки
— Что касается лиц, которые прибыли из других регионов страны и должны находиться на самоизоляции. 2016 человек на сегодняшний день под контролем. За вчерашний день 584 гражданина проверено, 572 режим самоизоляции соблюдали. 7 человек не смогли застать дома, хотя они там проживают. Впоследствии часть из них была найдена, задокументировано 2 нарушения –составлены протоколы. 5 человек не проживало и не проживает по указанным в анкетах адресам. Мы их занесли в оперативную базу данных, начали поиск на территории республики, — сказал он.
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