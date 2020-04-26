Полиция Крыма не обнаружила дома семь человек, обязанных быть на самоизоляции

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За сутки сотрудники полиции проверили почти 600 граждан, обязанных после прибытия из других регионов страны находиться на самоизоляции. Семь человек не находились дома.

Об этом министр внутренних дел Республики Крым Павел Каранда рассказал в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки

— Что касается лиц, которые прибыли из других регионов страны и должны находиться на самоизоляции. 2016 человек на сегодняшний день под контролем. За вчерашний день 584 гражданина проверено, 572 режим самоизоляции соблюдали. 7 человек не смогли застать дома, хотя они там проживают. Впоследствии часть из них была найдена, задокументировано 2 нарушения –составлены протоколы. 5 человек не проживало и не проживает по указанным в анкетах адресам. Мы их занесли в оперативную базу данных, начали поиск на территории республики, — сказал он.

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