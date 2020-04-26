Полицейские в Крыму за сутки проверили почти 600 приезжих

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Крымская полиция за прошедшие сутки проверила почти 600 человек из числа приезжих.

Сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда сообщил, что пятерых полицейские найти не смогли.

«Что касается лиц, которые должны находиться на самоизоляции и прибыли из других регионов страны – 2016 человек у нас под контролем. За вчерашний день 584 гражданина проверено, 572 режим самоизоляции соблюдали, семь человек мы не застали дома, хотя они там проживают», – сказал Каранда.

По словам министра, два нарушителя были найдены, в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении. «Часть из них была найдена, задокументировано два нарушения, составлены протоколы, пять человек не проживало и не проживает по указанным в анкетах адресам. Мы их занесли в базу данных и начали их поиск на территории республики», – добавил министр.

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Общее количество зараженных коронавирусом в Крыму на сегодня составляет 69, из них 29 человек выписаны с выздоровлением.

Накануне коронавирусная инфекция была обнаружена также у пяти жителей Севастополя, среди которых – строитель нового медцентра при военном госпитале. Все строители объекта теперь будут жить на стройплощадке под наблюдением, сама стройка продолжится. Кроме того, в обсерватор переквалифицирована Симферопольская клиническая больница, у пациента и врачей в которой был обнаружен вирус.

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. С 1 мая будет разрешена деятельность предприятий сферы услуг.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Полиция Крыма не обнаружила дома семь человек, обязанных быть на самоизоляции. За сутки сотрудники полиции проверили почти 600 граждан, обязанных после прибытия из других регионов страны находиться на самоизоляции. Семь человек не находились дома.

Сегодня : Жителя Бахчисарая обвинили в двойном убийстве, ему грозит пожизненное заключение. В Крыму будут судить 29-летнего жителя Бахчисарая, которого обвинили в убийстве двух знакомых, сообщает прокуратура Крыма.

Вчера : В Москве суд продлил арест обвиняемой в госизмене жительнице Севастополя. Лефортовский суд Москвы продлил арест жительнице Севастополя Галине Довгополой, обвиняемой в государственной измене, сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на российские СМИ.

Вчера : За сутки полиция отправила по домам 235 пенсионеров, нарушивших карантин. За прошедшие сутки сотрудники МВД выявили 235 пожилых граждан – все проанкетированы и отправлены по домам.