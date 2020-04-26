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Происшествия -> Происшествия, ДТП, пожары

На востоке Крыма в море обнаружили девять авиабомб

Воскресенье
26 апреля 2020
09:04

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Ленино

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26 апреля 2020


На востоке Крыма в море обнаружили девять авиабомб

© МЧС Крыма

В море в 15 километрах от береговой линии в районе поселка Маяк в Керчи на глубине два метра обнаружили 9 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба МЧС России по Крыму.

«Были обнаружены одна фугасная авиационная бомба весом 50 килограммов (ФАБ-50), одна осколочная авиабомба весом 2,5 кг (АО-2,5), семь осколочных авиабомб весом 10 кг (АО-10). Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда МЧС России в Крыму», – говорится в сообщении.

Напомним, саперы специального морского отряда главка МЧС по Крыму уничтожили 11 авиабомб времен Второй мировой войны.

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В Крыму ранее уничтожили более 60 тысяч взрывоопасных предметов, которые были подняты на поверхность с затонувшего у берегов Феодосии во время Второй мировой войны теплохода «Жан Жорес».

В Крыму и Севастополе нередко находят снаряды, оставшиеся в земле со времен Второй мировой войны. На полуострове работают отряды по разминированию.

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