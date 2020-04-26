На востоке Крыма в море обнаружили девять авиабомб

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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26 апреля 2020
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«Были обнаружены одна фугасная авиационная бомба весом 50 килограммов (ФАБ-50), одна осколочная авиабомба весом 2,5 кг (АО-2,5), семь осколочных авиабомб весом 10 кг (АО-10). Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда МЧС России в Крыму», – говорится в сообщении.
Напомним, саперы специального морского отряда главка МЧС по Крыму уничтожили 11 авиабомб времен Второй мировой войны.
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В Крыму ранее уничтожили более 60 тысяч взрывоопасных предметов, которые были подняты на поверхность с затонувшего у берегов Феодосии во время Второй мировой войны теплохода «Жан Жорес».
В Крыму и Севастополе нередко находят снаряды, оставшиеся в земле со времен Второй мировой войны. На полуострове работают отряды по разминированию.
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Вчера: Житель Свердловской области рассекал по Крыму пьяным и без прав. Сотрудники ГИБДД в Черноморском районе задержали нетрезвого водителя, который на требования об остановке не отреагировал и пытался скрыться.
Пятница, 24 апреля 2020: В Крыму поймали парней, чей костер привел к лесному пожару. В пгт. Щебетовка задержаны виновники возгорания сухой растительности, перекинувшегося на лесной массив. Виновные привлечены к административной ответственности, наложены штрафы.
Пятница, 24 апреля 2020: Жена умершего в Крыму чиновника из Москвы опознала тело мужа. Супруга заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, Марина Ошарина опознала тело мужа, которое было обнаружено в Ялте.
Пятница, 24 апреля 2020: В Крыму иномарка упала с обрыва. В поселке Орджоникидзе под Феодосией легковой автомобиль упал с обрыва, пострадал водитель.
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