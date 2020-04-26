Медцентр в Ялте перепрофилируют на прием зараженных COVID-19

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Правительство России утвердило перечень медицинских учреждений в 28 регионах страны, в том числе и в Крыму, которые перепрофилируют на прием зараженных коронавирусом.

Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на текст распоряжения.

Речь идет о медучреждения, подведомственным федеральным органам власти и о частных клиниках. Их мощности задействуют для оказания качественной и своевременной помощи гражданам.

В Крыму под эти цели перепрофилируют филиал Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства, который расположен в Ялте.

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В приложении к распоряжению сказано, что прием зараженных COVID-19 учреждение сможет принимать с 14 мая. Это увеличит коечный фонд для инфицированных коронавирусом на 70 штук.

Общее количество зараженных коронавирусом в Крыму составляет 67, из них 29 человек выздоровели.

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