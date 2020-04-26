Коронавирус может убить каждого сотого

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В некоторых странах коронавирус может убить до 1% населения. К такому выводу пришли на основе данных об избыточной смертности и результатов лабораторных анализов.

Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи опубликовали результаты наиболее крупного и подробного исследования смертности от коронавируса за первые 40 дней пандемии в Италии. В зону анализа вошли 10 населенных пунктов с общей численностью населения около 50 тысяч человек в одной из частей Ломбардии – административной области страны, серьезно пострадавшей от пандемии.

Парадизи и Ринальди использовать не официальную статистику смертности, считая ее неполной или искаженной, а данные тестирования на SARS-CoV-2, дающие возможность гораздо точнее оценить масштабы пандемии и реальную летальность патогена.

Стартовой датой для анализа стало 21 февраля – день, когда Ломбардия закрыла границы и во всех населенных пунктах ввели жесткий карантин, конечной – 4 апреля.

Собрав данные по смертности и половозрастному распределению умерших в регионе за указанные 45 дней, они сравнили их с аналогичной статистикой за такой же период в предыдущие пять лет. Оказалось, в 2020 году умер 341 человек против 70, то есть в 5 раз больше, чем в докоронавирусные годы.

Кроме того, была проанализирована статистика по результатам анализов крови, которые провели в регионе после снятия жестких ограничительных мер. Степень заражения вирусом в 10 указанных городах составила в среднем около 40%, однако в некоторых населенных пунктах показатель достигал 80%. На основании этих данных Парадизи и Ринальди пришли к выводу, что летальность коронавируса составляет 1,29%, но в группе старше 60 лет поднимается до 4,25%.

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Это гораздо ниже, чем в официальной статистике: по данным Минздрава Италии, на сегодняшний день смертность при заражении коронавирусом в стране составляет около 13,5%,. При этом подчеркивается, что средняя летальность гриппа составляет около 0,1% от общего числа заболевших.

Расчеты, проведенные для Китая, показывали, что смертность в этой стране составляет 0,6%. Результаты нового исследования увеличивают это число вдвое.

«Конечно, стоит учитывать тот факт, что население Италии одно из самых «старых» в мире, – уточняет naked-science. – Однако в среднем по всем странам коронавирус при плохом сценарии может унести жизни порядка 1% граждан.

Статданные также показывают, что именно жесткий карантин служит главной эффективной мерой по предотвращению пандемии: чем дальше от итальянского эпицентра, тем ниже (за отдельными исключениями) были показатели заражения и летальных исходов. Однако из-за этих же мер у населения не сформировался коллективный иммунитет; многие из тех, кто не заболел во время текущей вспышки, могут подхватить коронавирус в период следующих волн пандемии».

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