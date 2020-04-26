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Какой сегодня праздник 26 апреля

Воскресенье
26 апреля 2020
06:12

Использованы материалы: Новости Крыма

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26 апреля 2020


Какой сегодня праздник 26 апреля

© pixabay.com

Сегодня, 26 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти жертв радиационных аварий и катастроф

День памяти жертв радиационных аварий и катастроф

Фото pixabay.com

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах ежегодно отмечается 26 апреля в память о событиях 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС.

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (International Chernobyl Disaster Remembrance Day)

Чернобыль

8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 71/125 провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе (International Chernobyl Disaster Remembrance Day).

Генеральная Ассамблея отметила «ощущаемые до сих пор, три десятилетия спустя, серьезные долговременные последствия чернобыльской катастрофы, а также сохраняющиеся в этой связи потребности пострадавших местных сообществ и территорий», и предложила «всем государствам-членам, соответствующим учреждениям системы Организации Объединенных Наций и другим международным организациям, а также гражданскому обществу отмечать этот день».

26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.

Фомаида Медуница

Народный праздник «Фомаида Медуница» отмечается 26 апреля (по старому стилю - 13 апреля). В православном церковном календаре это день почтения памяти мученицы Фомаиды Александрийской (Египетской). Другие названия праздника: «Фомаида», «День Фомаиды», «Заячьи именины». Считается, что в этот день медуница набирает целебной силы. Отсюда и название праздника. В народе 26 апреля принято было молиться святой Фомаиде об избавлении от блудного греха.

Также сегодня, 26 апреля, отмечают такие праздники:

- День сметчика

- День нотариата

- День снайпера

- День родного языка в Республике Татарстан

- Международный день интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Day)

- День реабилитации кубанского казачества

- День памяти священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского

- День национального героя в Республике Марий Эл

- Всемирный день породненных городов

- Антипасха (Фомино воскресенье)

- Международный день варки картофеля

- Праздник незнакомых людей

- День вылазок в параллельные миры

- День «Дети и животные» (National Kids & Pets Day) в США

Читайте: Какой сегодня праздник 22 апреля

- Праздник древонасаждения (National Arbor Day) в США

Сегодня именины празднуют: Зоил, Георгий, Феодосий, Крискент, Мартирий, Дмитрий, Сисиний, Артамон (Артемон), Елеферий, Фомаида.

Что происходило 26 апреля в прошлые годы

1164 - во Владимире князь Андрей Боголюбский построил по образцу киевских Золотые ворота и завершил строительство оборонительных стен вокруг города

1514 - польский астроном Николай Коперник провел свое первое наблюдение за Сатурном.

1783 - тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне

1828 - Россия объявила войну Османской империи

1840 - из печати вышло первое издание «Кобзаря» Тараса Шевченко

1863 - в Петербургском Мариинском театре состоялась премьера оперы украинского композитора Семена Гулак-Артемовского «Запорожец за Дунаем».

1921 - в Лондоне на улицах появился первый полицейский патруль на мотоцикле

1926 - Сталин в письме к Кагановичу раскритиковал националистическую политику Хвылевого и Шумского в Украине

1933 - в Германии создана тайная полиция, Гестапо, сформированная на основе политического и разведывательных отделов прусской полиции.

1936 - в советской милиции введены звания

1938 - правительство Германии обязало евреев сообщить государственным учреждениям о размере своего имущества за рубежом

1942 - Адольфа Гитлера провозгласили «верховным судьей Рейха», поэтому он получил право издавать законы самостоятельно

1956 - в СССР начат массовый выпуск автомобиля «Москвич-402»

1964 - бостонский баскетбольный клуб «Celtic» установил безпрецендентний рекордшестая подряд победа в чемпионате НБА

1986 - в 1 час 23 мин. по киевскому времени произошла крупнейшая техногенная авария в истории человечествавзорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС и суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри, что в 30-40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме в 1945 году

1991 - звезду футбола Диего Марадонну арестовали за хранение наркотиков

1998 - в ботаническом саду в Миссури создали крупнейший в мире букет из 28 801 цветка

1999 - Компьютерный вирус «Чернобыль» повредил, по разным оценкам, до полмиллиона компьютеров по всему миру

2000 - в Москве выставлены на публичное обозрение останки Гитлера (фрагмент черепа с пулевым отверстием)

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 26 апреля. Какие праздники будут завтра?

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Пятница, 24 апреля 2020: Какой сегодня праздник 24 апреля. Сегодня, 24 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Четверг, 23 апреля 2020: Штрафы не пугают: полтысячи крымчан нарушили за сутки самоизоляцию. За прошедшие сутки крымские правоохранители составили 176 протоколов на нарушителей самоизоляции, которым грозят штрафы до 30 тыс. рублей. А также отправили домой почти две сотни праздно шатающихся по улицам пенсионеров.

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