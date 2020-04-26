Какой сегодня праздник 26 апреля

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26 апреля 2020
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Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День памяти жертв радиационных аварий и катастроф
Фото pixabay.com
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах ежегодно отмечается 26 апреля в память о событиях 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС.
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (International Chernobyl Disaster Remembrance Day)
8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 71/125 провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе (International Chernobyl Disaster Remembrance Day).
Генеральная Ассамблея отметила «ощущаемые до сих пор, три десятилетия спустя, серьезные долговременные последствия чернобыльской катастрофы, а также сохраняющиеся в этой связи потребности пострадавших местных сообществ и территорий», и предложила «всем государствам-членам, соответствующим учреждениям системы Организации Объединенных Наций и другим международным организациям, а также гражданскому обществу отмечать этот день».
26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.
Фомаида Медуница
Народный праздник «Фомаида Медуница» отмечается 26 апреля (по старому стилю - 13 апреля). В православном церковном календаре это день почтения памяти мученицы Фомаиды Александрийской (Египетской). Другие названия праздника: «Фомаида», «День Фомаиды», «Заячьи именины». Считается, что в этот день медуница набирает целебной силы. Отсюда и название праздника. В народе 26 апреля принято было молиться святой Фомаиде об избавлении от блудного греха.
Также сегодня, 26 апреля, отмечают такие праздники:
- День сметчика
- День нотариата
- День снайпера
- День родного языка в Республике Татарстан
- Международный день интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Day)
- День реабилитации кубанского казачества
- День памяти священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского
- День национального героя в Республике Марий Эл
- Всемирный день породненных городов
- Антипасха (Фомино воскресенье)
- Международный день варки картофеля
- Праздник незнакомых людей
- День вылазок в параллельные миры
- День «Дети и животные» (National Kids & Pets Day) в США
Читайте: Какой сегодня праздник 22 апреля
- Праздник древонасаждения (National Arbor Day) в США
Сегодня именины празднуют: Зоил, Георгий, Феодосий, Крискент, Мартирий, Дмитрий, Сисиний, Артамон (Артемон), Елеферий, Фомаида.
Что происходило 26 апреля в прошлые годы
1164 - во Владимире князь Андрей Боголюбский построил по образцу киевских Золотые ворота и завершил строительство оборонительных стен вокруг города
1514 - польский астроном Николай Коперник провел свое первое наблюдение за Сатурном.
1783 - тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне
1828 - Россия объявила войну Османской империи
1840 - из печати вышло первое издание «Кобзаря» Тараса Шевченко
1863 - в Петербургском Мариинском театре состоялась премьера оперы украинского композитора Семена Гулак-Артемовского «Запорожец за Дунаем».
1921 - в Лондоне на улицах появился первый полицейский патруль на мотоцикле
1926 - Сталин в письме к Кагановичу раскритиковал националистическую политику Хвылевого и Шумского в Украине
1933 - в Германии создана тайная полиция, Гестапо, сформированная на основе политического и разведывательных отделов прусской полиции.
1936 - в советской милиции введены звания
1938 - правительство Германии обязало евреев сообщить государственным учреждениям о размере своего имущества за рубежом
1942 - Адольфа Гитлера провозгласили «верховным судьей Рейха», поэтому он получил право издавать законы самостоятельно
1956 - в СССР начат массовый выпуск автомобиля «Москвич-402»
1964 - бостонский баскетбольный клуб «Celtic» установил безпрецендентний рекордшестая подряд победа в чемпионате НБА
1986 - в 1 час 23 мин. по киевскому времени произошла крупнейшая техногенная авария в истории человечествавзорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС и суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри, что в 30-40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме в 1945 году
1991 - звезду футбола Диего Марадонну арестовали за хранение наркотиков
1998 - в ботаническом саду в Миссури создали крупнейший в мире букет из 28 801 цветка
1999 - Компьютерный вирус «Чернобыль» повредил, по разным оценкам, до полмиллиона компьютеров по всему миру
2000 - в Москве выставлены на публичное обозрение останки Гитлера (фрагмент черепа с пулевым отверстием)
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 26 апреля. Какие праздники будут завтра?
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