Число умерших от коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек

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По состоянию на вечер 25 апреля во всем мире умерли 200698 человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Больше всего людей умерло в США (52 тысячи человек), Италии (26 тысяч), Испании (22 тысячи), Франции (22 тысячи) и Великобритании (20 тысяч).

Во всем мире коронавирус обнаружили у более 2,8 миллиона человек, из них 810 тысяч человек выздоровели.

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В России, коронавирус выявили у 74588 человек, умер 681 человек, еще 6250 человек выздоровели. В Украине - 7647, в Крыму - 97.

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Сегодня : Медцентр в Ялте перепрофилируют на прием зараженных COVID-19. Правительство России утвердило перечень медицинских учреждений в 28 регионах страны, в том числе и в Крыму, которые перепрофилируют на прием зараженных коронавирусом.

Вчера : Сколько может продлиться самоизоляции в РФ: заявление Роспотребнадзора. Для более эффективной борьбы с распространением коронавируса режим самоизоляции нужно продлить еще как минимум на две недели.