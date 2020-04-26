Число умерших от коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек

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Использованы материалы: Новости Крыма, meduza.io
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2020
Апрель 2020
26 апреля 2020
Больше всего людей умерло в США (52 тысячи человек), Италии (26 тысяч), Испании (22 тысячи), Франции (22 тысячи) и Великобритании (20 тысяч).
Во всем мире коронавирус обнаружили у более 2,8 миллиона человек, из них 810 тысяч человек выздоровели.
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В России, коронавирус выявили у 74588 человек, умер 681 человек, еще 6250 человек выздоровели. В Украине - 7647, в Крыму - 97.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Состояние пожилой пациентки из Алушты стабильно тяжелое. Это первый больной с коронавирусом в Крыму, которому понадобилась ИВЛ.
Сегодня: В Крыму два новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на 26 апреля в Крыму диагностировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Сегодня: Медцентр в Ялте перепрофилируют на прием зараженных COVID-19. Правительство России утвердило перечень медицинских учреждений в 28 регионах страны, в том числе и в Крыму, которые перепрофилируют на прием зараженных коронавирусом.
Вчера: Сколько может продлиться самоизоляции в РФ: заявление Роспотребнадзора. Для более эффективной борьбы с распространением коронавируса режим самоизоляции нужно продлить еще как минимум на две недели.
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