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Власть -> Развитие Крыма

Армянску присвоили звание города «воинской доблести»

Воскресенье
26 апреля 2020
10:37

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Армянск

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Апрель 2020
26 апреля 2020


Власти Крыма присвоили Армянску звание «населенного пункта воинской доблести».

Об этом а заседании штаба по предупреждению распространения COVID-19 в Крыму сообщил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

«Армянск этого достоин. И могу сказать, что в Крыму каждый населенный пункт достоин такого звания. Здесь каждый квадратный метр земли полит русской кровью», – отметил на заседании глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее Аксенов создал комиссию по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Населенный пункт воинской доблести». В состав комиссии вошли вице-премьер Игорь Михайличенко (председатель комиссии), первый замминистра культуры Крыма Татьяна Манежина и заместитель начальника управления по общественным проектам – заведующий отделом анализа и развития общественных проектов аппарата правительства Крыма Надежда Кочмарева.

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