Армянску присвоили звание города «воинской доблести»

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Регионы Крыма: Армянск
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26 апреля 2020
Об этом а заседании штаба по предупреждению распространения COVID-19 в Крыму сообщил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
«Армянск этого достоин. И могу сказать, что в Крыму каждый населенный пункт достоин такого звания. Здесь каждый квадратный метр земли полит русской кровью», – отметил на заседании глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов создал комиссию по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Населенный пункт воинской доблести». В состав комиссии вошли вице-премьер Игорь Михайличенко (председатель комиссии), первый замминистра культуры Крыма Татьяна Манежина и заместитель начальника управления по общественным проектам – заведующий отделом анализа и развития общественных проектов аппарата правительства Крыма Надежда Кочмарева.
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