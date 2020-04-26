Армянску присвоили звание города «воинской доблести»

Власти Крыма присвоили Армянску звание «населенного пункта воинской доблести».

Об этом а заседании штаба по предупреждению распространения COVID-19 в Крыму сообщил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

«Армянск этого достоин. И могу сказать, что в Крыму каждый населенный пункт достоин такого звания. Здесь каждый квадратный метр земли полит русской кровью», – отметил на заседании глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее Аксенов создал комиссию по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Населенный пункт воинской доблести». В состав комиссии вошли вице-премьер Игорь Михайличенко (председатель комиссии), первый замминистра культуры Крыма Татьяна Манежина и заместитель начальника управления по общественным проектам – заведующий отделом анализа и развития общественных проектов аппарата правительства Крыма Надежда Кочмарева.

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