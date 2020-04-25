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Происшествия -> Происшествия, ДТП, пожары

Житель Свердловской области рассекал по Крыму пьяным и без прав

Суббота
25 апреля 2020
09:43

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
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Апрель 2020
25 апреля 2020


Сотрудники ГИБДД в Черноморском районе задержали нетрезвого водителя, который на требования об остановке не отреагировал и пытался скрыться.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В ночное время 21 апреля в поселке Черноморское сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району в ходе обеспечения безопасности дорожного движения был замечен автомобиль «Nissan Navara».

На законные требования полицейских об остановке водитель не отреагировал, набрав скорость, попытался скрыться.

Нарядом ГИБДД было организовано преследование транспортного средства. Двигаясь по автодороге «Черноморское – Евпатория», водитель автомобиля едва не спровоцировал ДТП.

Погоня продолжилась за пределами Черноморского района. На помощь коллегам пришли сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г.Евпатории. В результате инспекторам удалось заблокировать автомобиль беглеца.

За рулем машины находился 34-летний житель Свердловской области. Поведение мужчины вызвало у полицейских подозрение в том, что он находится в состоянии опьянения. Также выяснилось, что гражданин ранее был лишен права управления транспортным средством.

Результаты освидетельствования при помощи прибора Алкотектор подозрения инспекторов ГИБДД подтвердили. Прибор показал степень опьянения мужчины — 0,401 мг/л в выдыхаемом воздухе, при норме в 0,16 мг/л. То есть, норма гражданином была превышена в 2,5 раза.

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С показаниями гражданин не согласился и был направлен в медицинскую организацию для прохождения медицинского освидетельствования. Однако там от прохождения данной процедуры отказался.

В отношении нарушителя полицейскими были составлены сразу несколько административных протоколов – за невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч.2 ст.12.26 КоАП РФ), невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства (ч.2 ст.12.25 КоАП РФ) и управление автомобилем без документов (ч.1 ст.12.3 КоАП РФ).

От управления автомобилем гражданин был отстранен, транспортное средство помещено на специализированную стоянку временного хранения транспортных средств.

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