Ждать в Крыму летом дождей или засухи, что говорят синоптики

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть Воду в Симферополе начнут подавать по графику Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму В Крыму опасаются очередной засухи Симферополю хватит воды до середины лета
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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25 апреля 2020
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Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По прогнозу эксперта, летом на полуострове средние температуры будут укладываться в рамках средних значений, холодов не будет. Ожидается небольшой дефицит осадков.
«Если смотреть на перспективу, в мае будет небольшой дефицит осадков, в июне – около нормы, в июле – опять дефицит. И в августе не более 10-15%. Небольшой дефицит будет, но прогнозировать засуху я бы не стал, как и ожидать сильных и затяжных проливных дождей, которые бы существенно изменили сегодняшний гидрологический режим», - спрогнозировал Тишковец.
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В начале апреля объемов воды в Симферопольском, Аянском и Партизанском водохранилищах – основных источниках воды для жителей центральной части полуострова – было достаточно для того, чтобы снабжать столицу Крыма в течение трех месяцев.
Согласно данным на 13 апреля, Симферопольское водохранилище было наполнено на 28,9%, Партизанское – на 31,5%, самое маленькое, Аянское – на 71,3%.
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