За сутки полиция отправила по домам 235 пенсионеров, нарушивших карантин

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму ведут торговлю «под прикрытием» В Крыму под меднаблюдением на коронавирус находится 1029 человек Крымчане продолжают гулять по улице с поддельными справками Обсерваторы в Крыму будут разворачивать в санаториях Севастополь не отстает от Крыма: в городе пять новых случаев COVID
Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Апрель 2020
25 апреля 2020
Об этом замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— За сутки 235 пожилых граждан выявили на улице. Всех проанкетировали, отправили по домам. В анкетах мы отображаем имя, фамилию и причину выхода на улицу.
Читайте: Житель Бахчисарая предстанет перед судом за двойное убийство
Соответственно, сведения направляются в администрацию, чтобы можно было адресно работать с такими пожилыми людьми. Пошел в аптеку, магазин – значит понимаем, что волонтеры созвонятся и предложат свои услуги, — сказал он.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Крымчане продолжают гулять по улице с поддельными справками. Также за прошедшие сутки в Крыму составлено 18 протоколов по статье 5.35 КоАП РФ в отношении родителей, чьи дети беспричинно были на улице.
Сегодня: Сразу в двух районах Крыма поймали браконьеров. Нарушители охотились в запрещенное для охоты сроки, у одного из них не было разрешения на оружие.
Сегодня: Крымчанин получит штраф за визит к девушке во время карантина. Крымские полицейские привлекли к ответственности молодого человека, который нарушил режим самоизоляции, чтобы сходить в гости к своей девушке.
Сегодня: В Севастополе поймали более 400 нарушителей режима самоизоляции. В Севастополе продолжается режим самоизоляции, ежедневно улицы патрулируют сотрудники полиции, чиновники разных надзорных ведомств и добровольные народные дружины.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/25/za-sutki-politsiya-otpravila-po-domam-235-pensionerov-narushivshih-karantin-130752/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Подавать воду в Крым по Северо-Крымскому каналу уже технически невозможно
14:35 В Крыму ведут торговлю «под прикрытием»
14:07 За сутки полиция отправила по домам 235 пенсионеров, нарушивших карантин
13:33 В Крыму под меднаблюдением на коронавирус находится 1029 человек
13:20 Крымчане продолжают гулять по улице с поддельными справками
13:14 Обсерваторы в Крыму будут разворачивать в санаториях
12:23 «Массандра» подготовила лимитированную серию вина в честь 75-летия Победы
12:09 Севастополь не отстает от Крыма: в городе пять новых случаев COVID
12:04 Сразу в двух районах Крыма поймали браконьеров