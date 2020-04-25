За сутки полиция отправила по домам 235 пенсионеров, нарушивших карантин

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За прошедшие сутки сотрудники МВД выявили 235 пожилых граждан – все проанкетированы и отправлены по домам.

Об этом замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— За сутки 235 пожилых граждан выявили на улице. Всех проанкетировали, отправили по домам. В анкетах мы отображаем имя, фамилию и причину выхода на улицу.

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Соответственно, сведения направляются в администрацию, чтобы можно было адресно работать с такими пожилыми людьми. Пошел в аптеку, магазин – значит понимаем, что волонтеры созвонятся и предложат свои услуги, — сказал он.

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