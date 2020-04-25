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За сутки полиция отправила по домам 235 пенсионеров, нарушивших карантин

Суббота
25 апреля 2020
14:07

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
25 апреля 2020


За прошедшие сутки сотрудники МВД выявили 235 пожилых граждан – все проанкетированы и отправлены по домам.

Об этом замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— За сутки 235 пожилых граждан выявили на улице. Всех проанкетировали, отправили по домам. В анкетах мы отображаем имя, фамилию и причину выхода на улицу.

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Соответственно, сведения направляются в администрацию, чтобы можно было адресно работать с такими пожилыми людьми. Пошел в аптеку, магазин – значит понимаем, что волонтеры созвонятся и предложат свои услуги, — сказал он.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крымчане продолжают гулять по улице с поддельными справками. Также за прошедшие сутки в Крыму составлено 18 протоколов по статье 5.35 КоАП РФ в отношении родителей, чьи дети беспричинно были на улице.

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Сегодня: Крымчанин получит штраф за визит к девушке во время карантина. Крымские полицейские привлекли к ответственности молодого человека, который нарушил режим самоизоляции, чтобы сходить в гости к своей девушке.

Сегодня: В Севастополе поймали более 400 нарушителей режима самоизоляции. В Севастополе продолжается режим самоизоляции, ежедневно улицы патрулируют сотрудники полиции, чиновники разных надзорных ведомств и добровольные народные дружины.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/25/za-sutki-politsiya-otpravila-po-domam-235-pensionerov-narushivshih-karantin-130752/

 
 

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