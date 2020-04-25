Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Севастополе могут возникнуть три новых массовых очага коронавируса В Крыму чиновников хотят наказывать за попустительство В Крыму выявили коронавирус у больных с пневмониями В Крыму хотят пересмотреть подход к госпитализации въезжающих здоровых людей Киев решил не открывать админграницу с Крымом

За сутки через Крымский мост не пропустили 31 автомобиль

Суббота
25 апреля 2020
15:49

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
25 апреля 2020


За прошедшие сутки через Крымский мост не пропустили 31 автомобиль: 18 не впустили на полуостров, 13 не выпустили.

Об этом замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Читайте: Власти Ялты решили закрыть проезд на Ай-Петри

— 1932 транспортных средства через Крымский мост заехало. 18 развернули обратно. 2198 на выезд, из них 13 не пропустили, — сказал он.

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 23 апреля 2020: На въезде в Севастополь - пробка в четыре км из-за досмотров на коронавирус. На въезде в Севастополь образовался затор протяженностью почти в 4 км в связи с досмотром автомобилей на блокпостах.

Среда, 22 апреля 2020: Как будут добираться в Крым пассажиры отмененных поездов. Компания-перевозчик поездов в Крым «Гранд Сервис Экспресс» предложила пассажирам отмененных поездов альтернативные варианты перевозки, сообщает пресс-служба компании.

Вторник, 21 апреля 2020: Троллейбусы в Симферополе вернутся на привычные маршруты. Троллейбусы в Симферополе вернутся на привычные маршруты после возобновления движения транспорта по мосту на ул. Гагарина.

Вторник, 21 апреля 2020: Движение транспорта возобновилось по мосту на улице Гагарина в Симферополе. Подрядчик завершил основные работы по капитальному ремонту моста через реку Салгир на улице Гагарина в Симферополе.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/25/za-sutki-cherez-krymskii-most-ne-propustili-31-avtomobil-130753/

 
 

Транспорт Крыма

Как будут добираться в Крым пассажиры отмененных поездов

Как будут добираться в Крым пассажиры отмененных поездов

Запуск поездов в Крым по новым направлениям отменен

Запуск поездов в Крым по новым направлениям отменен

Крымчане, застрявшие за границей, жалуются, что власти Крыма их не слышат

Крымчане, застрявшие за границей, жалуются, что власти Крыма их не слышат

Россияне потянулись в Крым: количество приезжающих на полуостров резко возросло

Россияне потянулись в Крым: количество приезжающих на полуостров резко возросло

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Подавать воду в Крым по Северо-Крымскому каналу уже технически невозможно
СЮЖЕТ
Водный кризис

Подавать воду в Крым по Северо-Крымскому каналу уже технически невозможно

Тренды недели

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона

В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе

Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.