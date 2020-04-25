За сутки через Крымский мост не пропустили 31 автомобиль

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За прошедшие сутки через Крымский мост не пропустили 31 автомобиль: 18 не впустили на полуостров, 13 не выпустили.

Об этом замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

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— 1932 транспортных средства через Крымский мост заехало. 18 развернули обратно. 2198 на выезд, из них 13 не пропустили, — сказал он.

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