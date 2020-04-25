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В Севастополе поймали более 400 нарушителей режима самоизоляции

Суббота
25 апреля 2020
09:22

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
25 апреля 2020


В Севастополе поймали более 400 нарушителей режима самоизоляции

© Новости Крыма

В Севастополе продолжается режим самоизоляции, ежедневно улицы патрулируют сотрудники полиции, чиновники разных надзорных ведомств и добровольные народные дружины.

На сегодняшний день составлено 413 протоколов об административном правонарушении, а 22 человека уже получили штрафы на сумму более 25 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства города, сумма штрафов для физлиц определяется в размере от 1 до 30 тысяч рублей, в зависимости от обстоятельств правонарушения. Каждый раз это индивидуально решает суд.

«Несмотря на эти цифры, главное в нашей работе – профилактика. Мы прекрасно понимаем, учитывая погодные условия, расположение самого города, многим людям тяжело находиться дома. Но от нашей самодисциплины будет зависеть, как скоро это все закончится. Мы от лица правительства Севастополя просим по возможности оставаться дома», - подчеркнул начальник отдела по обеспечению коллегиальных органов по вопросам безопасности департамента общественной безопасности Алексей Дашкин.

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