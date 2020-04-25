В Севастополе поймали более 400 нарушителей режима самоизоляции

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом У всех прибывших из Крыма в Украину негативный тест на коронавирус Минфин Крыма расскажет, как решать финансовые проблемы в условиях пандемии В Роспотребнадзоре рассказали, чем «убивать» коронавирус Более 200 туристов в Крыму нарушили самоизоляцию, их ищут

© Новости Крыма

В Севастополе продолжается режим самоизоляции, ежедневно улицы патрулируют сотрудники полиции, чиновники разных надзорных ведомств и добровольные народные дружины.

На сегодняшний день составлено 413 протоколов об административном правонарушении, а 22 человека уже получили штрафы на сумму более 25 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства города, сумма штрафов для физлиц определяется в размере от 1 до 30 тысяч рублей, в зависимости от обстоятельств правонарушения. Каждый раз это индивидуально решает суд.

«Несмотря на эти цифры, главное в нашей работе – профилактика. Мы прекрасно понимаем, учитывая погодные условия, расположение самого города, многим людям тяжело находиться дома. Но от нашей самодисциплины будет зависеть, как скоро это все закончится. Мы от лица правительства Севастополя просим по возможности оставаться дома», - подчеркнул начальник отдела по обеспечению коллегиальных органов по вопросам безопасности департамента общественной безопасности Алексей Дашкин.

Читайте: В Украине будут судить крымского судью

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Более 200 туристов в Крыму нарушили самоизоляцию, их ищут. В полиции Крыма утверждают, что за сутки проверили 848 адресов пребывания приезжих граждан, 203 человека отсутствовали по указанным в анкетах адресам.

Вчера : В Севастополе на блок-посту задержали пьяную женщину с наркотиками. На пункте пропуска в Севастополь близ села Верхнесадовое полиция задержала машину, за рулем которой находилась пьяная женщина.

Вчера : В Крыму стали часто подделывать разрешения на передвижение. Сотрудники полиции в Крыму начали чаще выявлять граждан с поддельными разрешениями на передвижение.

Вчера : Керчанин предстанет перед судом за растление несовершеннолетних. СК завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Керчи, который обвиняется в серии половых преступлений в отношении школьниц 8-12 лет.