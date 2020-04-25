В Севастополе могут возникнуть три новых массовых очага коронавируса

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В Севастополе подтверждено 5 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 31 человек.

В городе могут возникнуть три новых массовых очага, так как инфицированные имели широкий круг общения.

Напомним, первый массовый очаг зафиксирован в больнице имени Даши Севастопольской: там уже заразились более 10 человек. За сутки к ним прибавились еще двое.

Третий среди вновь инфицированных – военный строитель, занимающийся возведением инфекционного госпиталя Минобороны. Перед прибытием в город он сдавал анализ на коронавирус. Результат был отрицательным, значит заражение, скорее всего, произошло в Севастополе. Мужчина жил в хостеле с еще 60-ю рабочими. Всего на стройке работает 700 человек, из них 200 севастопольцев, уезжавших домой после смены. Объект переводят в режим обсерватора: для рабочих развернут палаточный лагерь, где будут находиться под медицинским наблюдением.

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Еще один инфицированный военный строитель работает на стройке в аэропорту Бельбек. Около 80 строителей объекта живут в изолированном лагере – в вагончиках. Лагерь тоже переводится в режим обсерватора.

Пятая заболевшая – медсестра инфекционной больницы. Медперсоналу учреждения запрещено возвращаться домой. Их бесплатно разместят в одной из гостиниц для окончания карантина.

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