В Севастополе могут возникнуть три новых массовых очага коронавируса

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Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
25 апреля 2020
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В городе могут возникнуть три новых массовых очага, так как инфицированные имели широкий круг общения.
Напомним, первый массовый очаг зафиксирован в больнице имени Даши Севастопольской: там уже заразились более 10 человек. За сутки к ним прибавились еще двое.
Третий среди вновь инфицированных – военный строитель, занимающийся возведением инфекционного госпиталя Минобороны. Перед прибытием в город он сдавал анализ на коронавирус. Результат был отрицательным, значит заражение, скорее всего, произошло в Севастополе. Мужчина жил в хостеле с еще 60-ю рабочими. Всего на стройке работает 700 человек, из них 200 севастопольцев, уезжавших домой после смены. Объект переводят в режим обсерватора: для рабочих развернут палаточный лагерь, где будут находиться под медицинским наблюдением.
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Еще один инфицированный военный строитель работает на стройке в аэропорту Бельбек. Около 80 строителей объекта живут в изолированном лагере – в вагончиках. Лагерь тоже переводится в режим обсерватора.
Пятая заболевшая – медсестра инфекционной больницы. Медперсоналу учреждения запрещено возвращаться домой. Их бесплатно разместят в одной из гостиниц для окончания карантина.
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