Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом В Севастополе поймали более 400 нарушителей режима самоизоляции У всех прибывших из Крыма в Украину негативный тест на коронавирус Минфин Крыма расскажет, как решать финансовые проблемы в условиях пандемии Более 200 туристов в Крыму нарушили самоизоляцию, их ищут

В Роспотребнадзоре рассказали, чем «убивать» коронавирус

Суббота
25 апреля 2020
07:38

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
25 апреля 2020


В Роспотребнадзоре рассказали, чем «убивать» коронавирус

© pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как выбрать антисептик, который действительно поможет в борьбе с коронавирусом.

Рекомендации размещены на сайте ведомства.

«Средство только с антибактериальным действием в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний может не помочь, так как его эффективность в отношении вирусов не изучалась. В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует средство, необходимо прочитать инструкции», - сообщают в Роспотребнадзоре.

Согласно рекомендациям, в состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % изопропилового или этилового спирта.

Читайте: У всех прибывших из Крыма в Украину негативный тест на коронавирус

При этом втирать антисептик в кожу рук в течение пяти секунд недостаточно.

«Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, чтобы убить все вирусы», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом. По состоянию на 25 апреля в республике диагностировано 10 новых случаев коронавирусной инфекции.

Сегодня: У всех прибывших из Крыма в Украину негативный тест на коронавирус. В Херсонской области на обсервации находятся 36 человек, 35 из которых приехали из Крыма, сообщили в Департаменте охраны здоровья Херсонской ОГА.

Вчера: В Севастополе новый случай коронавируса. В Севастополе выявили новый случай коронавируса. Это человек, вернувшийся из другого региона.

Вчера: Глава Роспотребнадзора заявила о росте уровня заболеваемости COVID-19 в Крыму. Крым находится на этапе роста уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/25/v-rospotrebnadzore-rasskazali-chem-ubivat-koronavirus-130707/

 
 

Проблемы здравоохранения

Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом

Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом

В Роспотребнадзоре рассказали, чем «убивать» коронавирус

В Роспотребнадзоре рассказали, чем «убивать» коронавирус

Глава Роспотребнадзора заявила о росте уровня заболеваемости COVID-19 в Крыму

Глава Роспотребнадзора заявила о росте уровня заболеваемости COVID-19 в Крыму

Половина заболевших COVID-19 в Крыму уже выздоровела

Половина заболевших COVID-19 в Крыму уже выздоровела

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона

В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.