В Роспотребнадзоре рассказали, чем «убивать» коронавирус

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Рекомендации размещены на сайте ведомства.
«Средство только с антибактериальным действием в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний может не помочь, так как его эффективность в отношении вирусов не изучалась. В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует средство, необходимо прочитать инструкции», - сообщают в Роспотребнадзоре.
Согласно рекомендациям, в состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % изопропилового или этилового спирта.
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При этом втирать антисептик в кожу рук в течение пяти секунд недостаточно.
«Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, чтобы убить все вирусы», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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