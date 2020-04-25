В Москве суд продлил арест обвиняемой в госизмене жительнице Севастополя

Лефортовский суд Москвы продлил арест жительнице Севастополя Галине Довгополой, обвиняемой в государственной измене, сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, Довгополая будет находится под стражей еще три месяца, до 27 июля 2020 года.

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На данный момент нет подтверждения этой информации от Долгополой и ее адвокатов.

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