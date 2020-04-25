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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Москве суд продлил арест обвиняемой в госизмене жительнице Севастополя

Суббота
25 апреля 2020
16:35

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
25 апреля 2020


Лефортовский суд Москвы продлил арест жительнице Севастополя Галине Довгополой, обвиняемой в государственной измене, сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, Довгополая будет находится под стражей еще три месяца, до 27 июля 2020 года.

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На данный момент нет подтверждения этой информации от Долгополой и ее адвокатов.

Новости Крыма сообщали ранее:

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/25/v-moskve-sud-prodlil-arest-obvinyaemoi-v-gosizmene-zhitelnitse-sevastopolya-130765/

 
 

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