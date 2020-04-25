В Москве суд продлил арест обвиняемой в госизмене жительнице Севастополя

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Севастополь
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Как отмечается, Довгополая будет находится под стражей еще три месяца, до 27 июля 2020 года.
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На данный момент нет подтверждения этой информации от Долгополой и ее адвокатов.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: За сутки полиция отправила по домам 235 пенсионеров, нарушивших карантин. За прошедшие сутки сотрудники МВД выявили 235 пожилых граждан – все проанкетированы и отправлены по домам.
Сегодня: Крымчане продолжают гулять по улице с поддельными справками. Также за прошедшие сутки в Крыму составлено 18 протоколов по статье 5.35 КоАП РФ в отношении родителей, чьи дети беспричинно были на улице.
Сегодня: Сразу в двух районах Крыма поймали браконьеров. Нарушители охотились в запрещенное для охоты сроки, у одного из них не было разрешения на оружие.
Сегодня: Крымчанин получит штраф за визит к девушке во время карантина. Крымские полицейские привлекли к ответственности молодого человека, который нарушил режим самоизоляции, чтобы сходить в гости к своей девушке.
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