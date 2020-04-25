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Коронавирус в Крыму

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В Крыму выявили коронавирус у больных с пневмониями

Суббота
25 апреля 2020
17:13

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
25 апреля 2020


В Крыму выявили коронавирус у больных с пневмониями

© Новости Крыма

В трех случаях из десяти коронавирус подтвердили у пациентов с пневмониями. При этом оставшиеся семь – бессимптомные, обнаружены благодаря лабораторным исследованиям.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— За сутки зарегистрировано 10 новых случаев коронавирусной инфекции, семь из которых выявлены активно, это те лица, которые на сегодняшний день не имеют клинических проявлений. Отличие сегодняшнего дня от всех предыдущих, что у нас из всех выявленных три случая – с пневмонией. До этого все случаи с коронавирусной инфекцией были с диагнозами ОРВИ первоначальными либо бессимптомные, — заявила Пеньковская.

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В числе больных с пневмониями — лифтер из Красногвардейского района, больная из Белогорска и пациент, лежавший в инфекционном отделении Сакской ЦРБ.

— Он переведен в 7-ю городскую больницу, там проводится эпидрасследование, но вопрос о закрытии отделения там сейчас не стоит, — подчеркнула Пеньковская.

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