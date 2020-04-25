В Крыму ведут торговлю «под прикрытием»

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Об этом сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
«Торговля работает «под прикрытием». Например, одежда и обувь под вывеской искусственных цветов, рыболовные принадлежности как автомагазин и т.д. На рынке проходила ярмарка, присутствовало достаточно много людей «65+», дистанция не соблюдалась», – рассказал он.
По словам Гоцанюка, в селе Колодезное Симферопольского района на детских, спортивных площадках выявлено много детей и пожилых граждан, без масок и дистанцирования.
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Также, как утверждает чиновник, есть жалобы населения района на плохое качество дезинфекции подъездов домов и езду водителей автобусов без защитных масок.
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