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В Крыму ведут торговлю «под прикрытием»

Суббота
25 апреля 2020
14:35

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
25 апреля 2020


В Крыму ведут торговлю «под прикрытием»

© Новости Крыма

В пгт. Николаевка Симферопольского районе выявлены торговля «под прикрытием» и скопление людей на ярмарке в условиях ограничений из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

«Торговля работает «под прикрытием». Например, одежда и обувь под вывеской искусственных цветов, рыболовные принадлежности как автомагазин и т.д. На рынке проходила ярмарка, присутствовало достаточно много людей «65+», дистанция не соблюдалась», – рассказал он.

По словам Гоцанюка, в селе Колодезное Симферопольского района на детских, спортивных площадках выявлено много детей и пожилых граждан, без масок и дистанцирования.

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Также, как утверждает чиновник, есть жалобы населения района на плохое качество дезинфекции подъездов домов и езду водителей автобусов без защитных масок.

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