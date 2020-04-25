В Крыму под меднаблюдением на коронавирус находится 1029 человек

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За сутки под наблюдение врачей взяли 77 крымчан, сняли с наблюдения 80 человек.

Об этом рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— В Крыму под медицинским наблюдением на коронавирус сейчас находятся 1029 человек: 77 поступило и 80 выписано. Еще 830 находятся на дому, 85 в стационарах. За ночь в евпаторийский обсерватор поступило 9 человек. Всего в обсерваторах находятся 114 человек, из которых 97 в Евпатории и 17 в Ялте, – сказала Елена Романовская.

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