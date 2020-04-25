В Крыму хотят пересмотреть подход к госпитализации въезжающих здоровых людей

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Министерство здравоохранения Республики Крым попросило пересмотреть подходы к госпитализации здоровых людей, которые прошли пункты пропуска государственной границы.

Об этом во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Министерство здравоохранения просит пересмотреть подходы к госпитализации с пунктов пропуска. До этого с пунктов пропуска госпитализировали «скорые». Понятно, что если будет клиника, то (прибывших) будет госпитализировать «скорая», – заявила Пеньковская. – Я поддерживаю в том плане, что это может быть любой транспорт, который будет доставлять в обсерватор этих здоровых лиц с постановлениями. Дальше транспорт будет проходить обработку в обсерваторе».

Она пояснила, что это не значит, что за каждым прибывшим должен приезжать транспорт. «Он может там дежурить и с определенной периодичностью возить из пунктов пропуска таких лиц, которые пересекают границу Российской Федерации», – сказала она.

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Поток людей, пересекающих госграницу в пунктах пропуска Крыма за сутки, составляет около 10-12 человек.

Общее количество зараженных коронавирусом в Крыму составило 67, из них 29 человек выздоровели. До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. С 1 мая будет разрешена деятельность большинства предприятий сферы услуг, однако объекты размещения и общепит будут закрыты как минимум до начала лета.

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