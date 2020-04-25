В Крыму чиновников хотят наказывать за попустительство

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом Сергей Аксенов заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки, комментируя доклад премьер-министра РК Юрия Гоцанюка.
— Хочу заметить, что администрация города Евпатория ослабила контроль за соблюдением режима и контролем тех лиц, которые осуществляют детальность. К примеру, повсеместно открыты те точки товаров не входящих в перечень разрешенных. А именно реализуются подарки, бижутерия, обувь, игрушки и так далее, — сообщил Гоцанюк, отметив, что аналогичные нарушения присущи также для Феодосии и ряда других городов РК.
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В свою очередь глава республики Сергей Аксенов предложил наказывать должностных лиц органов местного самоуправления за подобное бездействие.
— Давайте договоримся, чтобы при такой халатности, особенно когда с первого раза группа (проверяющих – Ред.) заезжает и сразу всех обнаруживает, при этом администрация, я не говорю сейчас конкретно Евпатории или Феодосии, ничего не делает – прошу вносить предложения о наказании должностных лиц. Уважаемые главы администраций, напоминаю, что ответственность несете вы, как и я по Республике в целом, — подчеркнул Аксенов.
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