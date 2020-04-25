В Керчи предприниматели вышли на митинг из-за режима самоизоляции

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© Сергей Бороздин

В Керчи в районе центрального рынка состоялся сбор предпринимателей, деятельность которых из-за угрозы распространения COVID-19 приостановлена.

Об этом сообщает глава города Сергей Бороздин. Он называет сбор граждан «несанкционированным».

По информации Бороздина, предприниматели вышли из-за того, что им приходится оплачивать торговую площадь во время простоя.

Глава города сообщил, что «с предпринимателями проведена разъяснительная работа по поводу принимаемых администрацией города Керчи и ДРСПУ мер в части поддержки малого бизнеса».

Бороздин сообщил, что на ближайшую сессию Керченского городского совета администрацией Керчи подготовлен проект решения, в котором указаны условия освобождения от арендной платы на период введения ограничительных мер по COVID-19.

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Также в администрации Керчи прорабатывается вопрос и готовится проект решения о «мерах поддержки предпринимателей, осуществляющих деятельность на НТО и на территории ДРСПУ».

«В частности, речь идет об отсрочке оплаты либо полной ее ликвидации за право размещения НТО, а также за право предоставления торгового места по договору с МУП «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг», – написал глава города.

Проведение ближайшей сессии Керченского городского совета запланировано на 30 апреля.

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