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У всех прибывших из Крыма в Украину негативный тест на коронавирус

Суббота
25 апреля 2020
08:56

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
25 апреля 2020


В Херсонской области на обсервации находятся 36 человек, 35 из которых приехали из Крыма, сообщили в Департаменте охраны здоровья Херсонской ОГА.

Накануне всем гражданам сделали ПЦР-тесты на коронавирус, их результат оказался негативный. Об этом на брифинге в Херсонской облгосадминистрации сообщил руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в области, заместитель главы Херсонской ОГА Вадим Чабан.

«По состоянию на 14 часов сегодня в обсервации находятся 36 человек. В основном, они находятся в Каланчакской районной больнице – там их 28. А также в Новотроицкой, Верхнерогачикской (больницах) и в городе Геническ. Дело в том, что мы накануне сделали большое количество ПЦР-тестов людям, которые находятся в обсервации. И те люди, которые имеют негативный результат (а у них у всех негативный результат) имели возможность принять решение и уйти на самоизоляцию по месту своего постоянного нахождения. Находящиеся в обсервации в Каланчакской ЦРБ такого желания пока не выявили», – сообщил Чабан.

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По словам чиновника, многие из них не смогут самоизолироваться по месту проживания, переживают за здоровье родных и приняли решение остаться на обсервации до конца срока.

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