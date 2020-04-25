У всех прибывших из Крыма в Украину негативный тест на коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом В Севастополе поймали более 400 нарушителей режима самоизоляции Минфин Крыма расскажет, как решать финансовые проблемы в условиях пандемии В Роспотребнадзоре рассказали, чем «убивать» коронавирус Более 200 туристов в Крыму нарушили самоизоляцию, их ищут

В Херсонской области на обсервации находятся 36 человек, 35 из которых приехали из Крыма, сообщили в Департаменте охраны здоровья Херсонской ОГА.

Накануне всем гражданам сделали ПЦР-тесты на коронавирус, их результат оказался негативный. Об этом на брифинге в Херсонской облгосадминистрации сообщил руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в области, заместитель главы Херсонской ОГА Вадим Чабан.

«По состоянию на 14 часов сегодня в обсервации находятся 36 человек. В основном, они находятся в Каланчакской районной больнице – там их 28. А также в Новотроицкой, Верхнерогачикской (больницах) и в городе Геническ. Дело в том, что мы накануне сделали большое количество ПЦР-тестов людям, которые находятся в обсервации. И те люди, которые имеют негативный результат (а у них у всех негативный результат) имели возможность принять решение и уйти на самоизоляцию по месту своего постоянного нахождения. Находящиеся в обсервации в Каланчакской ЦРБ такого желания пока не выявили», – сообщил Чабан.

Читайте: В Госсовете Крыма рассказали о ситуации с масками в аптеках

По словам чиновника, многие из них не смогут самоизолироваться по месту проживания, переживают за здоровье родных и приняли решение остаться на обсервации до конца срока.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом. По состоянию на 25 апреля в республике диагностировано 10 новых случаев коронавирусной инфекции.

Сегодня : В Роспотребнадзоре рассказали, чем «убивать» коронавирус. Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как выбрать антисептик, который действительно поможет в борьбе с коронавирусом.

Вчера : В Севастополе новый случай коронавируса. В Севастополе выявили новый случай коронавируса. Это человек, вернувшийся из другого региона.

Вчера : Глава Роспотребнадзора заявила о росте уровня заболеваемости COVID-19 в Крыму. Крым находится на этапе роста уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.