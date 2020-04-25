У всех прибывших из Крыма в Украину негативный тест на коронавирус

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Накануне всем гражданам сделали ПЦР-тесты на коронавирус, их результат оказался негативный. Об этом на брифинге в Херсонской облгосадминистрации сообщил руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в области, заместитель главы Херсонской ОГА Вадим Чабан.
«По состоянию на 14 часов сегодня в обсервации находятся 36 человек. В основном, они находятся в Каланчакской районной больнице – там их 28. А также в Новотроицкой, Верхнерогачикской (больницах) и в городе Геническ. Дело в том, что мы накануне сделали большое количество ПЦР-тестов людям, которые находятся в обсервации. И те люди, которые имеют негативный результат (а у них у всех негативный результат) имели возможность принять решение и уйти на самоизоляцию по месту своего постоянного нахождения. Находящиеся в обсервации в Каланчакской ЦРБ такого желания пока не выявили», – сообщил Чабан.
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По словам чиновника, многие из них не смогут самоизолироваться по месту проживания, переживают за здоровье родных и приняли решение остаться на обсервации до конца срока.
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