Стало известно, сколько мостов в Крыму находится в плохом состоянии

22 моста в республике находится в неудовлетворительном состоянии.

Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил директор ГУП «Крымавтодор» Дмитрий Кривенко.

– У нас 324 моста, мы проводили в позапрошлом году обследование, и из них 22 в неудовлетворительном состоянии. В рамках содержания, безусловно, все отремонтировать невозможно, необходим капитальный ремонт. Наш заказчик – Служба автомобильных дорог – на сегодняшний день составил программу, в которую вошли эти мосты, будет финансирование за счет средств федерального бюджета. Сейчас все соглашения уже подписаны, ожидаются лимиты, чтобы приступить к ремонту, — рассказал Кривенко.

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