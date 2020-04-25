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Власть -> Коммунальное хозяйство

Стало известно, сколько мостов в Крыму находится в плохом состоянии

Суббота
25 апреля 2020
10:58

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
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25 апреля 2020


22 моста в республике находится в неудовлетворительном состоянии.

Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил директор ГУП «Крымавтодор» Дмитрий Кривенко.

– У нас 324 моста, мы проводили в позапрошлом году обследование, и из них 22 в неудовлетворительном состоянии. В рамках содержания, безусловно, все отремонтировать невозможно, необходим капитальный ремонт. Наш заказчик – Служба автомобильных дорог – на сегодняшний день составил программу, в которую вошли эти мосты, будет финансирование за счет средств федерального бюджета. Сейчас все соглашения уже подписаны, ожидаются лимиты, чтобы приступить к ремонту, — рассказал Кривенко.

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