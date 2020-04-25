Сразу в двух районах Крыма поймали браконьеров

Нарушители охотились в запрещенное для охоты сроки, у одного из них не было разрешения на оружие.

Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РК.

Так, государственными инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым вблизи села Счастливое Бахчисарайского района на территории закрепленного охотничьего угодья Бахчисарайский районный филиал РОО «КРООР» выявлена и пресечена незаконная добыча охотничьих ресурсов в запрещенные для охоты сроки. Правонарушитель находился в лесном массиве с гладкоствольным охотничьим ружьем без охотничьего билета единого федерального образца, без соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также не имел при себе разрешение на ношение и хранение оружия. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1.2 ст. 8.37 КоАП РФ, изъято гладкоствольное охотничье ружье.

Также сотрудники ГКУ РК «Юго-восточное объединенное лесничество» выявили и пресекли незаконную добычу охотничьих ресурсов в запрещенные для охоты сроки вблизи с. Черемисовка Белогорского района. Правонарушитель находился в лесном массиве на территории Прияйлинского участкового лесничества Белогорского лесничества (закрепленные охотничьи угодья ГБУ РК «ОХ «Холодная Гора») без разрешения на добычу охотничьих ресурсов и имел при себе гладкоствольное длинноствольное ружье, снаряженное патроном. О данном факте было сообщено в дежурную часть ОМВД России по Белогорскому району Республики Крым. Сотрудники полиции составили соответствующие материалы документов о нарушении закона. Орудие незаконной добычи охотничьих ресурсов было изъято на месте. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ.

Читайте: В Крыму бывшего замдиректора Севавтодора осудят за серию преступлений

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : За сутки полиция отправила по домам 235 пенсионеров, нарушивших карантин. За прошедшие сутки сотрудники МВД выявили 235 пожилых граждан – все проанкетированы и отправлены по домам.

Сегодня : Крымчане продолжают гулять по улице с поддельными справками. Также за прошедшие сутки в Крыму составлено 18 протоколов по статье 5.35 КоАП РФ в отношении родителей, чьи дети беспричинно были на улице.

Сегодня : Крымчанин получит штраф за визит к девушке во время карантина. Крымские полицейские привлекли к ответственности молодого человека, который нарушил режим самоизоляции, чтобы сходить в гости к своей девушке.

Сегодня : В Севастополе поймали более 400 нарушителей режима самоизоляции. В Севастополе продолжается режим самоизоляции, ежедневно улицы патрулируют сотрудники полиции, чиновники разных надзорных ведомств и добровольные народные дружины.