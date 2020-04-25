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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

Сразу в двух районах Крыма поймали браконьеров

Суббота
25 апреля 2020
12:04

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

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2020
Апрель 2020
25 апреля 2020


Нарушители охотились в запрещенное для охоты сроки, у одного из них не было разрешения на оружие.

Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РК.

Так, государственными инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым вблизи села Счастливое Бахчисарайского района на территории закрепленного охотничьего угодья Бахчисарайский районный филиал РОО «КРООР» выявлена и пресечена незаконная добыча охотничьих ресурсов в запрещенные для охоты сроки. Правонарушитель находился в лесном массиве с гладкоствольным охотничьим ружьем без охотничьего билета единого федерального образца, без соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также не имел при себе разрешение на ношение и хранение оружия. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1.2 ст. 8.37 КоАП РФ, изъято гладкоствольное охотничье ружье.

Также сотрудники ГКУ РК «Юго-восточное объединенное лесничество» выявили и пресекли незаконную добычу охотничьих ресурсов в запрещенные для охоты сроки вблизи с. Черемисовка Белогорского района. Правонарушитель находился в лесном массиве на территории Прияйлинского участкового лесничества Белогорского лесничества (закрепленные охотничьи угодья ГБУ РК «ОХ «Холодная Гора») без разрешения на добычу охотничьих ресурсов и имел при себе гладкоствольное длинноствольное ружье, снаряженное патроном. О данном факте было сообщено в дежурную часть ОМВД России по Белогорскому району Республики Крым. Сотрудники полиции составили соответствующие материалы документов о нарушении закона. Орудие незаконной добычи охотничьих ресурсов было изъято на месте. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ.

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