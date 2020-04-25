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Сколько может продлиться самоизоляции в РФ: заявление Роспотребнадзора

Суббота
25 апреля 2020
20:54

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
25 апреля 2020


Сколько может продлиться самоизоляции в РФ: заявление Роспотребнадзора

© pixabay.com

Для более эффективной борьбы с распространением коронавируса режим самоизоляции нужно продлить еще как минимум на две недели.

Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на совещании вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с вирусологами и эпидемиологами.

«Абсолютно точно понятно, что в обозримом периоде сказать, что мы откажемся от всех ограничений, сегодня нельзя, и к этому надо быть готовым», – приводит слова Поповой РИА Новости.

Она отметила, что сегодня Россия находится «в фазe жесткиx ограничительныx мер» всего в течение двух инкубационных периодов развития коронавируса.

«Для того чтобы остановить и до конца быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало», – сказала Попова и отметила необходимость соблюдения жестких мер еще как минимум на протяжении третьего инкубационного периода.

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По ее словам, предстоящие майские праздники «не являются основанием для того, чтобы начать нарушать существующие требования».

«Сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку. Этого допустить нельзя», - сказала глава Роспотребнадзора.

Попова отметила, что о смягчении ограничений можно будет говорить только в том случае, если «мы удержимся и будем соблюдать все требования, которые предписаны».

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