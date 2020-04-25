Севастополь не отстает от Крыма: в городе пять новых случаев COVID

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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25 апреля 2020
Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
Два из них -это пациенты больницы Даши Севастопольской, которые были переведены в 9 больницу. Еще один военный строитель, который работает на стойке инфекционного госпиталя Минобороны. Не исключено, что он получил этот вирус в Севастополе, потому что перед приездом им делали анализы. Он жил в хостел, где еще 60 рабочих. Трое с плохим самочувствием, но диагноз пока не подтвердился.
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