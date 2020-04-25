Прогноз погоды в Крыму на субботу 25 апреля

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 17, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 31 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 25 апреля.

В Симферополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 67 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 14, ближайшей ночью от 4 до 7 градусов выше нуля.

В Ялте целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 69 процентов. Ветер юго-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 13, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Севастополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 76 процентов. Ветер юго-западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 11, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.

В Феодосии целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 73 процентов. Ветер юго-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.

В Керчи целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 72 процентов. Ветер западный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Евпатории целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 76 процентов. Ветер юго-западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Джанкое целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 74 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 16, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 78 процентов. Ветер юго-западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 14, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 11, в Керчи - 11, в Севастополе - 11, в Феодосии - 11, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 22, на Кипре - 18, в Одессе - 11, в Сочи - 12, в Турции - 18, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 12 апреля

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Прогноз погоды в Крыму на пятницу 24 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 17, ближайшей ночью от 5 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 30 до 75 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Четверг, 23 апреля 2020 : Заморозки продолжатся: МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение. В пятницу и субботу в степном и предгорном Крыму ожидаются заморозки до -3 градусов.

Четверг, 23 апреля 2020 : Прогноз погоды в Крыму на четверг 23 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 9 до 14, ближайшей ночью от 3 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 38 до 86 процентов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.

Среда, 22 апреля 2020 : Прогноз погоды в Крыму на среду 22 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 7 до 12, ближайшей ночью от 2 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 40 до 76 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.