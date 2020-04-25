Прогноз погоды в Крыму на субботу 25 апреля

Использованы материалы: Новости Крыма
Новости за:
2020
Апрель 2020
25 апреля 2020
Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 25 апреля.
В Симферополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 67 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 14, ближайшей ночью от 4 до 7 градусов выше нуля.
В Ялте целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 69 процентов. Ветер юго-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 13, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.
В Севастополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 76 процентов. Ветер юго-западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 11, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.
В Феодосии целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 73 процентов. Ветер юго-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.
В Керчи целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 72 процентов. Ветер западный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.
В Евпатории целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 76 процентов. Ветер юго-западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.
В Джанкое целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 74 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 16, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.
В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 78 процентов. Ветер юго-западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 14, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 11, в Керчи - 11, в Севастополе - 11, в Феодосии - 11, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 11 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 22, на Кипре - 18, в Одессе - 11, в Сочи - 12, в Турции - 18, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 12 апреля
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 24 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 17, ближайшей ночью от 5 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 30 до 75 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.
Четверг, 23 апреля 2020: Заморозки продолжатся: МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение. В пятницу и субботу в степном и предгорном Крыму ожидаются заморозки до -3 градусов.
Четверг, 23 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на четверг 23 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 9 до 14, ближайшей ночью от 3 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 38 до 86 процентов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.
Среда, 22 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на среду 22 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 7 до 12, ближайшей ночью от 2 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 40 до 76 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/25/prognoz-pogody-v-krymu-na-subbotu-25-aprelya-130742/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
10:12 С начала года в Крыму выращено почти 1600 тонн рыбы
10:10 Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом
09:43 Житель Свердловской области рассекал по Крыму пьяным и без прав
09:22 В Севастополе поймали более 400 нарушителей режима самоизоляции
08:56 У всех прибывших из Крыма в Украину негативный тест на коронавирус
08:12 Минфин Крыма расскажет, как решать финансовые проблемы в условиях пандемии
07:38 В Роспотребнадзоре рассказали, чем «убивать» коронавирус
07:07 Прогноз погоды в Крыму на субботу 25 апреля