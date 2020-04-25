Плюс 10: появились подробности о новых случаях коронавируса в Крыму

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
«До этого все случаи с коронавирусной инфекций были с диагнозами ОРВИ либо без симптомов, - пояснила Пеньковская. – Сегодня мы фиксируем три случая заболевания среди пневмонийных – это лифтер в Красногвардейской ЦРБ, санитарка приемного отделения РДКБ и еще один больной, который лежал в Сакской ЦРБ в инфекционном отделении».
В связи с новым случаем коронавирусной инфекции, выявленной у лифтера, в Красногвардейской районной больнице проводится эпидрасследование, чтобы установить источник инфекции и круг контактов, который может быть значительным.
«С больными он (лифтер – прим.) не общался: предварительно установлено, что он был обеспечен средствами индивидуальной защиты и использовал их так, как должно. Но здесь мелочей не бывает», - подчеркнула главный санитарный врач республики.
Аналогичное эпидрасследование проводится в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» – именно там работала санитаркой в приемном отделении вторая пациентка с пневмонией и подтвержденным анализом на COVID-19, проживающая в Белогорске.
«Предварительное число контактов – около 70 человек. Вчера проведена госпитализация близких контактов, эпидрасследование по больнице идет, - пояснил Пеньковская. – Ситуация осложняется тем, что она работала санитаркой в приемном отделении РДКБ, а ее родная сестра, с которой она проживает, работает там в травматологическом отделении».
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Третий больной с пневмонией и COVID-19 уже находился на лечении и был переведен из Сакской больницы в Симферопольскую городскую больницу №7, в которой госпитализируют выявленных коронавирусных больных. Вопрос о закрытии отделения Сакской больницы, в котором лежал пациент, не стоит, отметила Пеньковская.
Остальные случаи, выявленные за прошедшие сутки, относятся к ранее выявленным очагам коронавирусной инфекции.
«Четыре случая в Сакском районе, три из них – дети. У них нет клинических проявлений, вся семья и ближайшие родственники госпитализированы в Евпаторийскую больницу из обсерватора. Еще один очаг – Джанкойский район, это старый очаг по обследованию контактов. Там люди также переведены в Евпаторийскую больницу из обсерватора», - пояснила Наталья Пеньковская.
Кроме того, коронавирусная инфекция без клинических признаков была подтверждена у двух врачей Симферопольской клинической больницы (бывшая Железнодорожная больница) после проведенного там эпидрасследования. Медики, как отметила санитарный врач региона, находились в чистой зоне, а значит, очаг может распространиться на всю больницу. Поэтому было принято решение полностью перевести больницу в режим обсервации.
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