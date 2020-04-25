Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Наркотики

Пенсионерка из Ялты уже не в первый раз попалась полиции с марихуаной

Суббота
25 апреля 2020
15:19

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
25 апреля 2020


УМВД России по Ялте во время осмотра по месту жительства 66-летней жительницы пригорода Ялты было изъято 10,8 граммов марихуана.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В жилом помещении оперативники обнаружили 10 полимерных пакетиков с веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом, а также электронные весы и фасовочный материал.

Изъятое было направлено на исследование. Согласно заключению эксперта, обнаруженное у пенсионерки вещество является наркотическим средством «каннабис» (марихуана) общей массой 10,8 грамма.

Установлено, что ранее пожилая гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В прошлый раз судом ей было назначено наказание в виде штрафа.

Подозреваемая дала признательные показания и рассказала сотрудникам полиции, что наркотическое средство приобрела и хранила для личного употребления, без цели сбыта.

Читайте: Полицейские изъяли у жителя Алушты несколько тысяч доз марихуаны

Дознавателем отдела полиции «Алупкинский» УМВД России по Ялте возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Гражданке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 22 апреля 2020: В Феодосии накрыли организованную группу торговцев наркотиками. Феодосийские полицейские задержали участников организованной группы, сбывавшей наркотики путем «закладок».

Среда, 22 апреля 2020: Симферополец торговал марихуаной, выращенной на своей даче. Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Симферополю задокументирован факт сбыта наркотического средства ранее не судимым 45-летним местным жителем гражданину за денежное вознаграждение.

Среда, 15 апреля 2020: В Крыму «накрыли» крупную сеть сбыта синтетических наркотиков. Полицейские Крыма в результате нескольких спецопераций ликвидировали разветвленную сеть сбыта синтетических наркотиков, которая действовала в нескольких городах и районах полуострова.

Пятница, 10 апреля 2020: Полицейские задержали в Бахчисарае иностранца-наркодилера. Полицейские задержали в Бахчисарае 18-летнего иностранца, который распространял наркотические средства посредством закладки тайников.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/25/pensionerka-iz-yalty-uzhe-ne-v-pervyi-raz-popalas-politsii-s-marihuanoi-130744/

 
 

Наркотики

В Крыму выявили сеть наркотических тайников, изъяты десятки тысяч доз

В Крыму выявили сеть наркотических тайников, изъяты десятки тысяч доз

Крымчане выращивали «травку» в заброшенных теплицах

Крымчане выращивали «травку» в заброшенных теплицах

В Севастополе российская прокуратура предупреждает детей о наркотическом буме

В Севастополе российская прокуратура предупреждает детей о наркотическом буме

В ФСБ заявили, что нашли крупную нарколабораторию в Севастополе

В ФСБ заявили, что нашли крупную нарколабораторию в Севастополе

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Севастополе могут возникнуть три новых массовых очага коронавируса
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

В Севастополе могут возникнуть три новых массовых очага коронавируса

Тренды недели

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона

В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе

Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.