Обсерваторы в Крыму будут разворачивать в санаториях

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
«Мы обсуждали вопрос развертывания дополнительных обсерваторов, потому что такими темпами нам уже не хватает мест. Будем дополнительно рассматривать мощности других наших санаториев, в том числе детских, в которых есть возможность развернуть обсерватор», – сказала она.
Романовская уточнила, что в понедельник специалисты обследуют санаторий «Прибой» Министерства здравоохранения РК для возможного развертывания обсерватора.
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Вице-премьер добавила, что на данный момент в Крыму под медицинским наблюдением находится 1029 человек. За последние сутки под наблюдение взято 77 человек, снято 80.На дому наблюдаются 830 человек, в стационарах – 85 пациентов. В обсерваторах находятся 114, из них 97 – в Евпатории.
Как сообщалось, за минувшие сутки в Республике Крым было зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 67, в Севастополе – 26.
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