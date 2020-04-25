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Обсерваторы в Крыму будут разворачивать в санаториях

Суббота
25 апреля 2020
13:14

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
25 апреля 2020


Обсерваторы в Крыму будут разворачивать в санаториях

© Новости Крыма

Власти Крыма рассматривают возможность открытия обсерваторов для изоляции и обследования граждан в санаториях и здравницах республики.

Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«Мы обсуждали вопрос развертывания дополнительных обсерваторов, потому что такими темпами нам уже не хватает мест. Будем дополнительно рассматривать мощности других наших санаториев, в том числе детских, в которых есть возможность развернуть обсерватор», – сказала она.

Романовская уточнила, что в понедельник специалисты обследуют санаторий «Прибой» Министерства здравоохранения РК для возможного развертывания обсерватора.

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Вице-премьер добавила, что на данный момент в Крыму под медицинским наблюдением находится 1029 человек. За последние сутки под наблюдение взято 77 человек, снято 80.На дому наблюдаются 830 человек, в стационарах – 85 пациентов. В обсерваторах находятся 114, из них 97 – в Евпатории.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Республике Крым было зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 67, в Севастополе – 26.

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