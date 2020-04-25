Минфин Крыма расскажет, как решать финансовые проблемы в условиях пандемии

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На сайте Минфина Крыма создан новый раздел «Финансовая грамотность населения», в том числе в разделе будут рассматриваться главные финансовые вопросы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

— Сегодня на официальной странице Министерства финансов Республики Крым создан новый отдельный раздел «Финансовая грамотность населения», в котором подраздел под названием «Главные финансовые вопросы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», будет непосредственно посвящен решению финансовых вопросов граждан в это непростое время, — прокомментировала вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Вице-премьер уточнила, что в рамках подраздела будут освещаться темы, связанные с решением финансовых вопросов, не выходя из дома, оформлением кредитных каникул, в том числе о кредитных учреждениях в республике, которые этим занимаются, опасными действиями мошенников, сложностями по обслуживанию кредитов граждан во время соблюдения режима самоизоляции, мерами господдержки населению, методами сохранения сбережений и др.

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— Мы всегда с большой ответственностью и вниманием относились и будем относиться к посетителям нашего сайта, представляя к их вниманию самую важную и актуальную информацию, связанную с деятельностью финансового ведомства, — подчеркнула Ирина Кивико.

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