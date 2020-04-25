«Массандра» подготовила лимитированную серию вина в честь 75-летия Победы

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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25 апреля 2020
Об этом сообщила гендиректор завода Янина Павленко.
«Мы выпустили лимитированную серию ко Дню Победы. В эту серию вошли две марки: «Портвейн Красный Крымский» и «Мускат розовый южнобережный». Эти марки вин родом из 1944 года, они впервые были изготовлены на «Массандре» в год освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, – сообщила Павленко.
Именно в 1944 году было создано множество вин, которые завод продолжает выпускать и сегодня. «Этот год был очень непростым, потому что урожай винограда собирали женщины, дети и старики. В годы войны были воронками от взрывов повреждены сельхозполя и виноградники, урожайность была катастрофически малой – 14 центнеров с гектара. Но именно этот год дал огромное количество массандровских вин, которые мы выпускаем по сей день», – добавила Павленко.
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Всего подготовлено 18 тысяч наборов вина в честь 75-летия Победы. В первую очередь вино лимитированной серии получат участники боевых действий – на подарки им отправят более 700 таких наборов.
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