Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму ведут торговлю «под прикрытием» За сутки полиция отправила по домам 235 пенсионеров, нарушивших карантин В Крыму под меднаблюдением на коронавирус находится 1029 человек Крымчане продолжают гулять по улице с поддельными справками Обсерваторы в Крыму будут разворачивать в санаториях

Крымчанин получит штраф за визит к девушке во время карантина

Суббота
25 апреля 2020
11:41

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
25 апреля 2020


Крымчанин получит штраф за визит к девушке во время карантина

© kpekep.ru

Крымские полицейские привлекли к ответственности молодого человека, который нарушил режим самоизоляции, чтобы сходить в гости к своей девушке.

Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

«Жалуется гражданин, потому что в отношении него составили протокол по 20.6.1 КоАП РФ. В 20.00 пояснил, что идет с работы и был в магазине, при этом покупок у него на руках нет. Живет в одном краю города, находится в другом. Рядом проживает девушка. Наряд ППС, который документировал, говорит: «Гражданин, мы вас пару дней назад здесь останавливали, проводили с вами профилактическую беседу, но все равно вы здесь находитесь». Он признался, что был у девушки, составлен протокол, материал направлен в суд», – рассказал Смаглин.

Он отметил, что всего за прошедшие сутки было выявлено 313 нарушений, в отношении некоторых нарушителей сразу составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ, с остальных взяты объяснения и начато административное расследование. Полицейские получили шесть жалоб от граждан, которые не согласились с решением правоохранителей о составлении протокола. Одна жалоба еще рассматривается, аргументы, указанные в остальных, не подтвердились.

Читайте: Крымчанин получит штраф за визит к девушке во время карантина

Общее количество зараженных коронавирусом в Крыму составило 67, из них 29 человек выздоровели. До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. С 1 мая будет разрешена деятельность большинства предприятий сферы услуг, однако объекты размещения и общепит будут закрыты как минимум до начала лета.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: За сутки полиция отправила по домам 235 пенсионеров, нарушивших карантин. За прошедшие сутки сотрудники МВД выявили 235 пожилых граждан – все проанкетированы и отправлены по домам.

Сегодня: Крымчане продолжают гулять по улице с поддельными справками. Также за прошедшие сутки в Крыму составлено 18 протоколов по статье 5.35 КоАП РФ в отношении родителей, чьи дети беспричинно были на улице.

Сегодня: Сразу в двух районах Крыма поймали браконьеров. Нарушители охотились в запрещенное для охоты сроки, у одного из них не было разрешения на оружие.

Сегодня: В Севастополе поймали более 400 нарушителей режима самоизоляции. В Севастополе продолжается режим самоизоляции, ежедневно улицы патрулируют сотрудники полиции, чиновники разных надзорных ведомств и добровольные народные дружины.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/25/krymchanin-poluchit-shtraf-za-vizit-k-devushke-vo-vremya-karantina-130751/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

Крымчанин получит штраф за визит к девушке во время карантина

Крымчанин получит штраф за визит к девушке во время карантина

В Севастополе поймали более 400 нарушителей режима самоизоляции

В Севастополе поймали более 400 нарушителей режима самоизоляции

Более 200 туристов в Крыму нарушили самоизоляцию, их ищут

Более 200 туристов в Крыму нарушили самоизоляцию, их ищут

В Крыму адвокат отозвал иск против указа Аксенова о «режиме повышенной готовности»

В Крыму адвокат отозвал иск против указа Аксенова о «режиме повышенной готовности»

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Подавать воду в Крым по Северо-Крымскому каналу уже технически невозможно
СЮЖЕТ
Водный кризис

Подавать воду в Крым по Северо-Крымскому каналу уже технически невозможно

Тренды недели

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона

В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе

Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.