Крымчанин получит штраф за визит к девушке во время карантина

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму ведут торговлю «под прикрытием» За сутки полиция отправила по домам 235 пенсионеров, нарушивших карантин В Крыму под меднаблюдением на коронавирус находится 1029 человек Крымчане продолжают гулять по улице с поддельными справками Обсерваторы в Крыму будут разворачивать в санаториях

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Крымские полицейские привлекли к ответственности молодого человека, который нарушил режим самоизоляции, чтобы сходить в гости к своей девушке.

Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

«Жалуется гражданин, потому что в отношении него составили протокол по 20.6.1 КоАП РФ. В 20.00 пояснил, что идет с работы и был в магазине, при этом покупок у него на руках нет. Живет в одном краю города, находится в другом. Рядом проживает девушка. Наряд ППС, который документировал, говорит: «Гражданин, мы вас пару дней назад здесь останавливали, проводили с вами профилактическую беседу, но все равно вы здесь находитесь». Он признался, что был у девушки, составлен протокол, материал направлен в суд», – рассказал Смаглин.

Он отметил, что всего за прошедшие сутки было выявлено 313 нарушений, в отношении некоторых нарушителей сразу составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ, с остальных взяты объяснения и начато административное расследование. Полицейские получили шесть жалоб от граждан, которые не согласились с решением правоохранителей о составлении протокола. Одна жалоба еще рассматривается, аргументы, указанные в остальных, не подтвердились.

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Общее количество зараженных коронавирусом в Крыму составило 67, из них 29 человек выздоровели. До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. С 1 мая будет разрешена деятельность большинства предприятий сферы услуг, однако объекты размещения и общепит будут закрыты как минимум до начала лета.

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