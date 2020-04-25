Крымчане продолжают гулять по улице с поддельными справками

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Также за прошедшие сутки в Крыму составлено 18 протоколов по статье 5.35 КоАП РФ в отношении родителей, чьи дети беспричинно были на улице.

Об этом замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Граждане продолжают гулять по улице с поддельными справками. В ночное время остановили мужчину – показывает справку, что работает в Севастополе, но как попал в Симферополь пояснить не смог. Помимо 20.6.1 проведем расследование в плане предоставления поддельных документов, — сказал он.

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За прошедшие сутки в Крыму составлено 18 протоколов по статье 5.35 КоАП РФ в отношении родителей, чьи дети беспричинно были на улице.

— В целом вчера 313 нарушителей. По 18 из них составлены административные протоколы по 5.35 в отношении родителей, чьи дети были на улице – гуляли. Мы понимаем, что в первую половину дня дети должны заниматься обучением по дистанционной программе, — сказал он.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : За сутки полиция отправила по домам 235 пенсионеров, нарушивших карантин. За прошедшие сутки сотрудники МВД выявили 235 пожилых граждан – все проанкетированы и отправлены по домам.

Сегодня : Сразу в двух районах Крыма поймали браконьеров. Нарушители охотились в запрещенное для охоты сроки, у одного из них не было разрешения на оружие.

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Сегодня : В Севастополе поймали более 400 нарушителей режима самоизоляции. В Севастополе продолжается режим самоизоляции, ежедневно улицы патрулируют сотрудники полиции, чиновники разных надзорных ведомств и добровольные народные дружины.