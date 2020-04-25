Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Севастополе поймали более 400 нарушителей режима самоизоляции У всех прибывших из Крыма в Украину негативный тест на коронавирус Минфин Крыма расскажет, как решать финансовые проблемы в условиях пандемии В Роспотребнадзоре рассказали, чем «убивать» коронавирус Более 200 туристов в Крыму нарушили самоизоляцию, их ищут

Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом

Суббота
25 апреля 2020
10:10

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
25 апреля 2020


Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом

© gazetauzao.ru

По состоянию на 25 апреля в республике диагностировано 10 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Это два врача Железнодорожной больницы Симферополя, четверо членов семьи из Сакского района, в которой ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, а также жители Красногвардейского и Джанкойского районов и Белогорска.

Читайте: В Госсовете Крыма рассказали о ситуации с масками в аптеках

Таким образом, сейчас в республике зарегистрированы 67 случаев новой коронавирусной инфекции. 29 человек уже выписали.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: У всех прибывших из Крыма в Украину негативный тест на коронавирус. В Херсонской области на обсервации находятся 36 человек, 35 из которых приехали из Крыма, сообщили в Департаменте охраны здоровья Херсонской ОГА.

Сегодня: В Роспотребнадзоре рассказали, чем «убивать» коронавирус. Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как выбрать антисептик, который действительно поможет в борьбе с коронавирусом.

Вчера: В Севастополе новый случай коронавируса. В Севастополе выявили новый случай коронавируса. Это человек, вернувшийся из другого региона.

Вчера: Глава Роспотребнадзора заявила о росте уровня заболеваемости COVID-19 в Крыму. Крым находится на этапе роста уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/25/krym-pobil-sutochnyi-rekord-po-zarazheniju-koronavirusom-130746/

 
 

Проблемы здравоохранения

Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом

Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом

В Роспотребнадзоре рассказали, чем «убивать» коронавирус

В Роспотребнадзоре рассказали, чем «убивать» коронавирус

Глава Роспотребнадзора заявила о росте уровня заболеваемости COVID-19 в Крыму

Глава Роспотребнадзора заявила о росте уровня заболеваемости COVID-19 в Крыму

Половина заболевших COVID-19 в Крыму уже выздоровела

Половина заболевших COVID-19 в Крыму уже выздоровела

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона

В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.