Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом

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По состоянию на 25 апреля в республике диагностировано 10 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Это два врача Железнодорожной больницы Симферополя, четверо членов семьи из Сакского района, в которой ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, а также жители Красногвардейского и Джанкойского районов и Белогорска.

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Таким образом, сейчас в республике зарегистрированы 67 случаев новой коронавирусной инфекции. 29 человек уже выписали.

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