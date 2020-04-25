Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Это два врача Железнодорожной больницы Симферополя, четверо членов семьи из Сакского района, в которой ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, а также жители Красногвардейского и Джанкойского районов и Белогорска.
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Таким образом, сейчас в республике зарегистрированы 67 случаев новой коронавирусной инфекции. 29 человек уже выписали.
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Сегодня: У всех прибывших из Крыма в Украину негативный тест на коронавирус. В Херсонской области на обсервации находятся 36 человек, 35 из которых приехали из Крыма, сообщили в Департаменте охраны здоровья Херсонской ОГА.
Сегодня: В Роспотребнадзоре рассказали, чем «убивать» коронавирус. Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как выбрать антисептик, который действительно поможет в борьбе с коронавирусом.
Вчера: В Севастополе новый случай коронавируса. В Севастополе выявили новый случай коронавируса. Это человек, вернувшийся из другого региона.
Вчера: Глава Роспотребнадзора заявила о росте уровня заболеваемости COVID-19 в Крыму. Крым находится на этапе роста уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
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