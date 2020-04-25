Киев решил не открывать админграницу с Крымом

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Соответствующее распоряжение принято в пятницу.
«Внести изменение в распоряжение Кабинета министров от 14 марта 2020 года «О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда с нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19«…, заменив в абзаце первом слова и цифры «до 24 апреля 2020 года» словами и цифрами «до 11 мая 2020 года», – говорится в документе.
Правительство Украины приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска на админгранице с Крымом 16 марта. Въезд на полуостров с украинской стороны разрешен только гражданам Украины и их семьям, которые имеют регистрацию в Крыму, а в обратную сторону пропустят только граждан Украины, зарегистрированных за пределами Крыма. Кроме того, посещать регион и выезжать из него украинским гражданам можно «при наличии оснований гуманитарного характера».
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В пятницу, 24 апреля, стало известно, что Окружной административный суд Киева рассматривает законность решения украинского Кабмина о временном закрытии пунктов пропуска на админгранице с Крымом. По мнению истца, решение правительства нарушает права граждан, имеющих регистрацию на территории полуострова.
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