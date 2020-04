Какой сегодня праздник 25 апреля

© pixabay.com

Сегодня, 25 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День дочери (Daughter's Day)

Основная задача организации Дня дочери – привлечение внимания государства и общества к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в процессе социализации через ознакомление с различными профессиями, психологическая и правовая помощь в преодолении ими возрастных, а также личных проблем.

Но, в первую очередь, День дочери – это, все же, праздник любви, тепла и заботы. Это праздник семейный, так как дочь – социальный статус члена семьи. Появление ребенка в семье – это радостное и трогательное событие, которого с нетерпением ждут все, но больше других, конечно, папа и мама. Рождение ребенка – это рождение новой жизни, надежды, рождение новых чувств.

Международный день ДНК (International DNA Day)

Ежегодно 25 апреля в разных странах мира отмечается необычный праздник – Международный День ДНК (DNA Day), в знак признания важности генетики и научных достижений, сделанных в этой области.

Такая дата была выбрана в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК.

Ровно 50 лет спустя, 25 апреля 2003 года, было объявлено, что проект по расшифровке генома человека близок к завершению. Дополнительный анализ некоторых участков генома все еще не закончен, однако основная работа над проектом завершена. Определение структуры человеческих генов – важный шаг для развития здравоохранения.

Василий Парильщик

Народный праздник «Василий Парильщик» отмечается 25 апреля (по старому стилю - 12 апреля). В православном календаре это день почтения памяти святого Василия, епископа Парийского, исповедника. Другие названия праздника: «Василий», «Василий Парийский», «Лесной праздник», «Комоедицы». В этот день медведь выходит из берлоги. Просыпается леший. Главное у него дело - будить деревья от зимней спячки.

Также сегодня, 25 апреля, отмечают такие праздники:

- День чеченского языка

- День памяти священномученика Зинона, епископа Веронийского

- День свободы в Португалии

- День освобождения от фашизма в Италии

- Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day)

- Всемирный день пингвинов (World Penguin Day)

- День бумажных самолетиков

- День встречи на Эльбе

- День Общества красных шляпок (Red Hat Society Day)

- Всемирный день борьбы против малярии (World Malaria Day)

- День финансовой независимости (Financial Independence Awareness Day)

- День сантехника (National Hug a Plumber Day) в США

- День казахстанского футбола

- День «Возьмите дочерей и сыновей на работу» (Take Our Daughter and Sons to Work Day) в США

- День борьбы с родительским отчуждением (Parental Alienation Awareness Day) в США, Канада

Сегодня именины празднуют: Иван, Давид, Василий, Сергей, Мина, Исаакий, Зенон, Афанасия, Анфиса (Анфуса), Акакий, Геронтий, Дим, Матвей.

Что происходило 25 апреля в прошлые годы

1433 - звенигородский князь Юрий Дмитриевич разбил войско своего племянника князя московского Василия II и занял московский престол

1507 - немецкий картограф и географ Мартин Вальдземюллер назвал новый, недавно открытый континент Америкой в честь Америго Веспуччи, исследователя Нового Света.

1547 - крупнейшем пожаром сожжена Москва

1660 - учредительное собрание решило вернуть английский престол Стюартам

1719 - Выход в Лондоне первого издания романа Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»

1741 - коронация императрицы Елизаветы I, которая, в отличие от предшественников, сама надела на себя порфиру и корону

1783 - в Анноне (Франция) запущен первый воздушный шар с грузом, равный весу взрослого человека

1792 - во Франции на Гревський площади в Париже впервые построили и использовали для публичной казни гильотину (тогда она называлась Лузеттой).

1816 - Джордж Байрон, преследуемый на родине порочащими его слухами, покинул Англию. Как оказалось, навсегда.

1826 - В Англии запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

1867 - Город Токио впервые открылся для иностранной торговли.

1901 - в штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера.

1944 - американский генерал Джордж Паттон заявил, что судьба Англии и США«править миром».

1956 - в СССР отменено судебное наказание за прогул, которое было введено в 1940 году.

1964 - в белорусском колхозе корова родила семь телят (мировой рекорд)

1997 - из-за ошибки программистов во Флориде мировая сеть Интернет получила крупнейший сбой в своей истории

2001 - Верховный суд РФ разрешил анонимные доносы

2007 - в Москве на Новодевичьем кладбище похоронили первого президента России Бориса Ельцина.

4241 - в Древнем Египте начали использовать календарь с годом в 365 дней

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 25 апреля. Какие праздники будут завтра?

