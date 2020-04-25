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Больницу в Симферополе закрыли на карантин из-за коронавируса

Суббота
25 апреля 2020
11:21

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
25 апреля 2020


Больницу в Симферополе закрыли на карантин из-за коронавируса

© Новости Крыма

Симферопольская клиническая больница (бывшая Железнодорожная больница) закрыта на карантин в связи с выявлением там заболевших COVID-19.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее вирус был обнаружен у одного из пациентов медучреждения. Впоследствии заболели еще два врача.

«Нами принято решение о том, что Железнодорожная больница превращена в обсерватор. Решение по ней окончательно принято», – сказал Аксенов.

В данном учреждении на карантине находятся 28 пациентов и 87 медработников.

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Глава РК добавил, что в течение сегодняшнего дня будет принято решение по Красногвардейской районной больнице, где у одной из пациенток также был обнаружен коронавирус.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Республике Крым было зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 67, в Севастополе – 26.

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