Больницу в Симферополе закрыли на карантин из-за коронавируса

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
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25 апреля 2020
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Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Ранее вирус был обнаружен у одного из пациентов медучреждения. Впоследствии заболели еще два врача.
«Нами принято решение о том, что Железнодорожная больница превращена в обсерватор. Решение по ней окончательно принято», – сказал Аксенов.
В данном учреждении на карантине находятся 28 пациентов и 87 медработников.
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Глава РК добавил, что в течение сегодняшнего дня будет принято решение по Красногвардейской районной больнице, где у одной из пациенток также был обнаружен коронавирус.
Как сообщалось, за минувшие сутки в Республике Крым было зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 67, в Севастополе – 26.
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