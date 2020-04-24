Житель Бахчисарая предстанет перед судом за двойное убийство

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Бахчисарай
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Апрель 2020
24 апреля 2020
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя г. Бахчисарая, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам).
По версии следствия, обвиняемый в июле 2019 года, находясь в домовладении, расположенном в Бахчисарае, в процессе распития спиртных напитков, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры, кухонным ножом причинил смерть двум ранее знакомым ему жителям города.
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После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу.
Санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает максимальное наказания в виде пожизненного лишения свободы.
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