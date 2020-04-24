Жена умершего в Крыму чиновника из Москвы опознала тело мужа

Супруга заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, Марина Ошарина опознала тело мужа, которое было обнаружено в Ялте.

Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

«Сегодня состоялась процедура опознания, жена Ошарина опознала тело своего мужа», – сказал собеседник агентства.

По словам источника, сейчас родные Ошарина занимаются вопросами транспортировки его тела в Москву.

Как сообщалось, труп Ошарина с резаными ранами рук и шеи был обнаружен 23 апреля в Ялте. Тело мужчины находилось в ванной комнате запертой квартиры, сдающейся посуточно. По предварительным данным, его нашла хозяйка квартиры после того, как соседи пожаловались ей на круглосуточно горящий свет. Предположительно, мужчина умер неделей раньше.

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В комнате также обнаружены недопитая бутылка алкоголя и несколько тысяч рублей наличными. Следствием рассматриваются разные версии произошедшего, в том числе не исключается версия самоубийства.

Ошарин приехал в Крым на такси из Краснодарского края. В ночь на 22 апреля появилась информация о его пропаже, которую подтвердила дочь Леонида, Анастасия Ошарина.

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