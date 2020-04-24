Военные нашли у берегов Крыма место гибели теплохода «Армения»

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Военные специалисты нашли недалеко от Ялты потопленный немцами в годы Второй мировой войны санитарный теплоход «Армения».

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Теплоход найден глубоководным комплексом по координатам, которые были определены учеными в 2016 году. «Армения» находится на глубине 1,5 тысячи метров, на большом склоне, примерно в 18 милях от берега», – сказал собеседник агентства.

По его словам, официальная информация об этом должна быть опубликована в мае.

6 ноября 1941 года теплоход вышел из Севастополя, эвакуируя раненых, персонал нескольких госпиталей и жителей города, ночью 7 ноября зашел в Ялту, где взял еще несколько сотен человек и груз. Среди эвакуированных были сотрудники пионерлагеря «Артек» с семьями, часть партийного руководства Крыма. Точное количество людей на теплоходе неизвестно. Кроме того, на борту находились архивы, музейные коллекции и собрания.

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7 ноября 1941 года теплоход «Армения» разбомбила немецкая авиация, жертвами катастрофы стали, по разным данным, от 7 до 10 тысяч человек. Это кораблекрушение унесло в пять раз больше жизней, чем гибель «Титаника», став одной из самых крупных морских катастроф в истории.

До последнего времени точное место гибели «Армении» оставалось неизвестным. Попытки обнаружить теплоход предпринимались неоднократно, но оставались безуспешными. Ученые поясняли, что поиски осложнены из-за глубины возможного места катастрофы.

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