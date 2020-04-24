Водитель из Армении накопил в Крыму штрафов на 300 тысяч рублей

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Крыму водителя из Армении, который совершил 291 правонарушение на территории республики.

Общая сумма штрафов, выписанных водителю, составила более 300 тыс рублей, рассказали в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Республике Крым.

«На данном транспортном средстве было зафиксировано средствами автоматической фиксации 291 различное правонарушение. Это и скорость движения, и прочее. Общая сумма штрафов, наложенных на данного гражданина, составляет 319 тыс рублей», – сообщили в пресс-службе.

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В УГИБДД пояснили, что чаще всего водитель превышал разрешенную скорость. «И он не оплачивал данные штрафы своевременно», – добавили в пресс-службе.

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