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Власти закрывают на карантин все интернаты в Крыму

Пятница
24 апреля 2020
16:24

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
24 апреля 2020


Психоневрологические интернаты, дома престарелых и дома-интернаты для детей сирот в Крыму будут помещены под двухнедельный карантин с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила вице-премьер республики – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская на заседании оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

«Это касается всех психоневрологических интернатов и домов-интернатов для пожилых и инвалидов. Прошу также распространить это поручение и на дома-интернаты для детей-сирот, которые тоже находятся в стационарной форме, чтобы создать нормативную базу по работе вахтовым методом всех коллективов данных интернатов», – сказала Романовская и уточнила, что сотрудники данных учреждений будут помещаться под карантин с их личного согласия.

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Она сообщила, что данные меры предпринимаются по всей стране, в соответствии с поручением вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Романовская напомнила, что психоневрологический интернат в Красногвардейском районе находится на карантине уже четвертый день.

«Больных COVID-19 там нет, это мера предосторожности по нашим подопечным, которые находятся в зоне риска», – пояснила зампредседателя Совмина.

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