Власти Крыма напомнили о рисках приема командировочных туристов

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Средствам размещения необходимо тщательно проверять цель приезда гостя в Крым.

Прием и размещение лиц, которые находятся в служебных поездках, в период пандемии несет в себе определенный риск, поэтому руководителям объектов размещения и санаторно-курортного комплекса Крыма необходимо тщательно проверять цель приезда гостя в Крым. Об этом в ходе третьей видеоконференции с участием профильных экспертов, органов власти и представителей турбизнеса, организованной по инициативе Минкурортов региона, сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Согласно нормативно-правовым документам Правительства РФ и Главы Республики Крым, объекты размещения и санаторно-курортного комплекса полуострова приостановили прием и размещение туристов с 28 марта до 1 июня, исключение составляют только командировочные граждане. При заселении гостю необходимо предъявить документ, подтверждающий командировку: командировочное удостоверение, приказ организации о командировании и прочие. При этом, подчеркнул глава Минкурортов, на него также будут распространяться правила об обязательной самоизоляции всех въезжающих в Крым сроком на 14 дней.

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«Это достаточно рисковая история. В любом случае все, кто прибывает в Крым в командировку, обязаны находится на самоизоляции 14 дней. Это достаточно сложно и останавливает тех, кто приезжает сюда не в длительную командировку. В нынешней ситуации приказ работодателя, со всеми необходимыми подписями и печатями – единственный понятный документ, который может подтвердить, что это командировка. Однако я еще раз обращаюсь к руководителям здравниц и санаториев с умом подходить к этому. Если вы видите, что человек приехал не работать, а отдыхать с семьей, то вы несете серьезный риск», - подчеркнул Волченко.

В случае выявления заражения на территории объекта размещения ответственность будет лежать на руководителе отеля или санатория, подытожил он.

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