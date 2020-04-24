В Симферополе массово распространяли поддельные купюры, купленные через интернет

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
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24 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности УМВД России по г. Симферополю по подозрению в сбыте поддельных купюр задержаны двое местных жителя 32-х и 26-ти лет.
Со слов одного из подозреваемых, подделки они получали через один из тематических интернет-сайтов. Вступив в преступный сговор со своим другом, они заказали 50 поддельных купюр номиналом 5 000 рублей, уплатив за них 86 000 рублей. Указанные денежные знаки они получили через курьера службы доставки.
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Часть поддельных купюр подозреваемым удалось сбыть при совершении покупок на территории города Симферополя, оставшиеся денежные знаки изъяты сотрудниками полиции в ходе обыска.
Следственным управлением УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ (хранение в целях сбыта, сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации).
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
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