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Происшествия -> Криминал

В Симферополе домработница обокрала хозяйку квартиры на 400 тысяч рублей

Пятница
24 апреля 2020
13:13

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
24 апреля 2020


В Симферополе оперативниками раскрыта кража из квартиры крупной суммы денежных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В отдел полиции Симферополя поступило сообщение от 56-летней местной жительницы о том, что по месту жительства из шкафа была похищена крупная сумма денежных средств в российской и иностранной валюте. Общая сумма ущерба составила боле 406 тыс. руб.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления была установлена и задержана ранее не судимая 49-летняя местная жительница. Данная гражданка работала у потерпевшей помощницей по хозяйству.

От задержанной были получены признательные показания в совершении кражи. С ее слов, похищенные денежные средства она потратила на покупку бытовой техники, одежу, обуви и празднование дней рождений родственников.

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Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по Симферополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Симферополе массово распространяли поддельные купюры, купленные через интернет. Сотрудниками симферопольской полиции раскрыта схема сбыта фальшивых купюр, которые в массовом порядке распространялись в столице Крыма. Одна купюра номиналом в 5000 рублей обходилась дельцам приблизительно в 1700 рублей.

Сегодня: Симферополец с ножом пытался ограбить офис службы доставки. Полицейские задержали жителя Симферополя, который подозревается в совершении разбойного нападения.

Вчера: Евпаториец пытался сжечь дом девушки из ревности. В Евпатории полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в поджоге.

Вчера: На даче пригодится: в Крыму женщина украла с АЗС большой мусорный бак. В Севастополе полиция задержала женщину, которая похитила мусорный бак с заправки на глазах сотрудников АЗС, сообщает пресс-служба МВД по региону.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/24/v-simferopole-domrabotnitsa-obokrala-hozyaiku-kvartiry-na-400-tysyach-rublei-130699/

 
 

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