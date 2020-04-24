В Симферополе домработница обокрала хозяйку квартиры на 400 тысяч рублей

В Симферополе оперативниками раскрыта кража из квартиры крупной суммы денежных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В отдел полиции Симферополя поступило сообщение от 56-летней местной жительницы о том, что по месту жительства из шкафа была похищена крупная сумма денежных средств в российской и иностранной валюте. Общая сумма ущерба составила боле 406 тыс. руб.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления была установлена и задержана ранее не судимая 49-летняя местная жительница. Данная гражданка работала у потерпевшей помощницей по хозяйству.

От задержанной были получены признательные показания в совершении кражи. С ее слов, похищенные денежные средства она потратила на покупку бытовой техники, одежу, обуви и празднование дней рождений родственников.

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Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по Симферополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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