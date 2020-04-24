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Коронавирус в Крыму

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В Севастополе новый случай коронавируса

Пятница
24 апреля 2020
19:22

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
24 апреля 2020


В Севастополе выявили новый случай коронавируса. Это человек, вернувшийся из другого региона.

О нем рассказал врио губернатора Михаил Развожаев в интервью местному телеканалу.

«Он давно находится в инфекционной больнице, его забрали из дома, где он был на самоизоляции. У него пневмония, состояние средней тяжести», - сообщил Развожаев.

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Это уже 26 случай коронавируса в Севастополе. Пятеро пациентов выписаны из больницы, еще одна пациентка тоже выздоровела и готовится к выписке.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым на сегодняшний день 57 заболевших COVID-19.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Глава Роспотребнадзора заявила о росте уровня заболеваемости COVID-19 в Крыму. Крым находится на этапе роста уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Сегодня: Половина заболевших COVID-19 в Крыму уже выздоровела. Из 57 крымчан, зараженных коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день выздоровели 29 человек.

Сегодня: Хроники коронавируса: ситуация в Севастополе. В Севастополе на утро 24 апреля новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано не было.

Сегодня: Что известно о новых заразившихся коронавирусом в Крыму. Четверо крымчан заразились коронавирусом из ранее выявленных очагов инфекции.

 

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