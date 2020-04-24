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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

В Севастополе на блок-посту задержали пьяную женщину с наркотиками

Пятница
24 апреля 2020
19:52

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
24 апреля 2020


На пункте пропуска в Севастополь близ села Верхнесадовое полиция задержала машину, за рулем которой находилась пьяная женщина.

По информации пресс-службы МВД по региону, у водителя автомобиля KIA были явные признаки наркотического опьянения. От процедуры освидетельствования 28-летняя жительница Республики Крым отказалась.

Кроме этого, во время досмотра автомобиля, полицейские нашли и изъяли пакетик с амфетамином. Женщина пояснила, что купила наркотик для личного употребления.

В отношении жительницы Крыма возбудили уголовное дело по статье «незаконное приобретение, хранение и перевозка психотропных веществ», а также составили административный протокол за отказ пройти медицинское освидетельствование.

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За пьяную езду женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав, а за хранение наркотиков – лишение свободы на срок до трех лет.

Блок-посты на въезд в Севастополь были установлены 31 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Попасть в город могут только местные жители, а также люди, которые имеют соответствующий пропуск.

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