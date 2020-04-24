В Севастополе на блок-посту задержали пьяную женщину с наркотиками

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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Апрель 2020
24 апреля 2020
По информации пресс-службы МВД по региону, у водителя автомобиля KIA были явные признаки наркотического опьянения. От процедуры освидетельствования 28-летняя жительница Республики Крым отказалась.
Кроме этого, во время досмотра автомобиля, полицейские нашли и изъяли пакетик с амфетамином. Женщина пояснила, что купила наркотик для личного употребления.
В отношении жительницы Крыма возбудили уголовное дело по статье «незаконное приобретение, хранение и перевозка психотропных веществ», а также составили административный протокол за отказ пройти медицинское освидетельствование.
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За пьяную езду женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав, а за хранение наркотиков – лишение свободы на срок до трех лет.
Блок-посты на въезд в Севастополь были установлены 31 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Попасть в город могут только местные жители, а также люди, которые имеют соответствующий пропуск.
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